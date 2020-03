Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Récession mondiale au moins aussi sévère qu'en 2008-2009, dit le FMI Reuters • 27/03/2020 à 17:35









WASHINGTON, 27 mars (Reuters) - L'économie mondiale est entrée avec la pandémie de nouveau coronavirus dans une récession au moins aussi sévère, si ce n'est plus, que celle traversée lors de la crise financière de 2008-2009, a déclaré vendredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Elle a notamment souligné lors d'un point de presse l'importance de la mise en place de mesures de confinement solides, indispensables pour contenir la propagation du virus et éviter que les difficultés de trésorerie des entreprises ne s'aggravent au point de soulever des problèmes de solvabilité, ce qui compromettrait la reprise attendue l'an prochain. Engageant les Etats à prendre des mesures énergiques pour atténuer le choc économique découlant de la crise sanitaire en cours, Kristalina Georgieva a précisé que le FMI passait en revue ses instruments de prêts pour identifier les mesures complémentaires qui feraient défaut en ces temps de crise. Elle a par ailleurs mis en garde contre une levée prématurée des mesures de confinement, lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine CNBC. "Il sera impossible de parvenir à une reprise solide sans un confinement solide", a-t-elle prévenu. (Andrea Shalal et David Lawder ; version française Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.