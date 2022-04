Récapitulatif hebdomadaire des ETF à revenu fixe (28 mars au 1 Avril 2022)

Entre le 28 mars et le 1er avril 2022, les ETF à revenu fixe ont attiré plus de 7,8 milliards de dollars d'entrées nettes.

Alors que se clôt le premier chapitre mouvementé de l’année, de nombreux investisseurs institutionnels et individuels cherchent à remanier leurs actifs dans le cadre de la mise à jour trimestrielle de leur stratégie et de leur rééquilibrage. Les titres à revenu fixe, une classe d’actifs majeure qui est devenue investissable par le biais de fonds négociés en bourse depuis 2002 – ont gagné en popularité en raison de la simplicité de ce véhicule d’investissement. Chaque semaine, nous suivons les flux de fonds de plus de 2 000 ETF à revenu fixe disponibles pour les investisseurs du monde entier.

Entre le 28 mars et le 1er avril 2022, les ETF à revenu fixe ont attiré plus de 7,8 milliards de dollars d’entrées nettes et environ 37,3 milliards de dollars au total cette année. Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique se sont taillé la part du lion, avec 6,11 milliards de dollars d’entrées nettes, soit plus du double du montant de la semaine précédente (2,98 milliards de dollars). Pendant ce temps, les ETF à revenu fixe domiciliés en Europe ont récolté 1,51 milliard de dollars la semaine dernière, après avoir attiré 1,17 milliard de dollars la semaine précédente.

Parmi les principales entrées de fonds de la semaine dernière figurent le Vanguard Total Bond Market ETF (BND, 2 462 millions de dollars), le Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR, 808 millions de dollars), le SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK, 739 millions de dollars), le iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG, 614 millions de dollars) et le iShares Short Treasury Bond ETF (SHV, 547 millions de dollars).

Le BND, le plus important bénéficiaire, cherche à suivre l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted et investit dans le marché des obligations de première qualité imposables libellées en dollars américains, à l’exclusion des obligations protégées contre l’inflation et des obligations exonérées d’impôt. Au 28 février 2022, le fonds a une échéance effective moyenne de 8,9 ans, une durée moyenne de 6,8 ans, un rendement à l’échéance de 2,3 % et un coupon moyen de 2,6 %. En termes de qualité de crédit, environ deux tiers du portefeuille sont composés d’obligations du gouvernement américain, le reste étant composé d’obligations notées BBB (14,9 %), A (11,8 %), AAA (3,7 %) et AA (3,7 %).

BND a un ratio de dépenses total de 0,035 % et se négocie principalement sur le NYSE.

De l’autre côté du spectre des flux de fonds, le Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV, – 1 276 millions de dollars), iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, -672 millions de dollars), JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY, -576 millions de dollars), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( LQD, -506 millions de dollars), et iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI, -413 millions de dollars) ont été parmi les plus grands perdants de flux la semaine dernière.

Le BSV, qui a perdu le plus de fonds la semaine dernière, cherche à suivre l’indice Bloomberg U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted et investit dans des obligations de première qualité dont l’échéance moyenne pondérée en dollars est de 1 à 5 ans, notamment des obligations d’État américaines, des obligations de sociétés de première qualité (investment grade) et des obligations internationales de première qualité libellées en dollars.

Au 28 février 2022, le fonds a une échéance effective moyenne de 2,9 ans, une durée moyenne de 2,7 ans, un rendement à l’échéance de 1,8 % et un coupon moyen de 1,9 %. Plus des deux tiers du portefeuille sont composés d’obligations du gouvernement américain. Le reste est composé d’obligations notées BBB (12,2%), A (12,2%), AAA (4,3%) et AA (2,9%).

BSV a un ratio de dépenses total de 0,05% et se négocie principalement sur le NYSE.

Parmi les ETF à revenu fixe les plus populaires la semaine dernière en Europe, citons iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (JPEA, 561 millions de dollars), iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE, 264 millions de dollars), iShares J. P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (EMSA, 244 millions de dollars), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC, 225 millions de dollars), et iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE, 122 millions de dollars).

Le premier bénéficiaire, JPEA, cherche à suivre l’indice J.P. Morgan EMBI Global Core et investit dans des obligations de marchés émergents émises en dollars américains, y compris des obligations “investment grade” et à haut rendement.

En termes d’exposition aux pays (au 1er avril 2022), le Mexique, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie sont parmi les plus exposés (4 à 6 % chacun). En ce qui concerne la qualité du crédit, 27,8% des obligations sous-jacentes sont notées BBB, 21,7% B, 21,2% BB, 15,56% A et 8,1% AA. JPEA a un taux d’intérêt nominal moyen pondéré de 4,76 % et une échéance moyenne pondérée de 13,3 ans.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,45 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que le London Stock Exchange (JPEA, USD ou JPEE, EUR), le SIX Swiss Exchange (JPEA, CHF) et le Deutsche Boerse Xetra (ISO2, EUR).

Parmi les moins populaires la semaine dernière, citons iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTA, -268 millions de dollars), iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (SEML, -143 millions de dollars), Lyxor Smart Overnight Return – UCITS ETF (SMART, -121 millions de dollars).

IBTA cherche à suivre l’indice ICE US Treasury 1-3 Year et investit dans des obligations d’État libellées en dollars américains et émises par le Trésor américain (notées AAA). Au 1er avril 2022, le fonds a un coupon moyen pondéré de 1,47% et une maturité moyenne pondérée de 1,97 ans.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,07 % et se négocie sur plusieurs bourses, notamment la Bourse de Londres (IBTA, USD) et la Bourse suisse SIX (IBTA, CHF).

