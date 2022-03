Récapitulatif des ETF à revenu fixe de la semaine dernière

Les investisseurs continuent à chercher des moyens de naviguer sur les marchés ondulants.

Les ETF à revenu fixe ont reçu plus de 7,3 milliards de dollars d’entrées nettes entre le 28 février et le 4 mars, les investisseurs continuant à chercher des moyens de naviguer sur les marchés ondulants dans un contexte de prélude à une possible conflit global en Ukraine. Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique se sont taillé la part du lion en recueillant 5,87 milliards de dollars du total des entrées nettes. Les ETF à revenu fixe domiciliés en Europe ont recueilli 1,61 milliard de dollars, tandis que la région APAC a enregistré des sorties nettes de 122 millions de dollars.

Parmi les plus gros capteurs de flux en Amérique la semaine dernière, on trouve le iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF, 1 507 millions de dollars), le iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG, 701 millions de dollars) et le iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, 592 millions de dollars). L’IEF cherche à suivre l’indice IDC US Treasury 7-10 Year (4PM) et investit dans des obligations du Trésor américain notées AAA dont l’échéance restante est comprise entre sept et dix ans. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,15 % et se négocie principalement sur le NASDAQ.

D’autre part, parmi les perdants de la semaine, on trouve le iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG, -386 millions de dollars), le iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD, -289 millions de dollars) et le iShares MBS ETF (MBB, -188 millions de dollars).

En Europe, le iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC, 292 millions de dollars), le iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IDTL, 262 millions de dollars), le iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG, 176 millions de dollars) figuraient parmi les ETF à revenu fixe les plus populaires la semaine dernière. L’IEAC ETF cherche à suivre l’indice Bloomberg Euro Corporate Bond et investit dans des obligations d’entreprises de qualité libellées en euros. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,20 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Borsa Italiana (IEAC, EUR), la London Stock Exchange (IEBC, GBP ou IEAC, EUR), la Deutsche Boerse Xetra (EUN5, EUR), l’Euronext Amsterdam (IEAC, EUR) et la SIX Swiss Exchange (IEAC, CHF).

À l’inverse, les investisseurs ont retiré respectivement -208, -190 et -178 millions de dollars de iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (CMES), iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (FRMXNX), et iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (SEML).

