Récapitulatif des ETF à revenu fixe (7-11 mars 2022)

Les ETF à revenu fixe ont accueilli plus de 3,2 milliards de dollars d'entrées nettes la semaine dernière.

Les ETF à revenu fixe ont accueilli plus de 3,2 milliards de dollars d’entrées nettes entre le 7 et le 11 mars et environ 18 milliards de dollars au total cette année. Les investisseurs ont été à la recherche constante de rendements dans un contexte d’escalade des conflits entre la Russie et l’Ukraine, d’inflation croissante et de restrictions COVID-19 persistantes qui entravent encore de nombreuses régions du monde.

Les ETF à revenu fixe domiciliés en Amérique se sont taillé la part du lion en recueillant 4,6 milliards de dollars du total des entrées nettes. Pendant ce temps, les ETF à revenu fixe domiciliés en Europe ont connu des sorties nettes de – 1,4 milliard de dollars après avoir reçu 1,6 milliard de dollars la semaine précédente.

Parmi les principaux récepteurs d’entrées de fonds la semaine dernière, citons le iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT, 853 millions de dollars), le PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS, 609 millions de dollars) et le JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST, 520 millions de dollars). TLT, le plus grand bénéficiaire, cherche à suivre l’indice IDC US Treasury 20+ Year (4PM) et investit dans des obligations du Trésor américain dont l’échéance restante est supérieure à vingt ans. TLT a un ratio de dépenses total de 0,15 % et se négocie principalement sur le NASDAQ.

D’autre part, parmi les principaux ETF à revenu fixe de la semaine dernière, on trouve le SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL, -325 millions de dollars), le iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB, -309 millions de dollars), le Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, -252 millions de dollars). Le BIL cherche à reproduire l’indice Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill et investit dans tous les bons du Trésor américain de première qualité à coupon zéro émis publiquement, dont l’échéance restante est inférieure à 3 mois et supérieure à 1 mois et dont la valeur nominale en circulation est de 300 millions de dollars ou plus. BIL a un ratio de dépenses total de 0,1363% et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

En Europe, le Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF (INFU, 243 millions de dollars), le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 7-10 Year ETF (TREX, 151 dollars), le Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF (INFL, 145 dollars) ont été parmi les ETF à revenu fixe les plus populaires la semaine dernière.

L’ETF IEAC, premier bénéficiaire, cherche à suivre l’indice Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index et fournit une exposition à une position longue dans les 6 dernières émissions de titres du Trésor américain à 10 ans protégés contre l’inflation et une position courte dans les obligations du Trésor américain avec des durées adjacentes. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,25 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, notamment la Bourse de Londres (INFG LN, GBP ou INFU LN, USD), la Borsa Italiana (INFU IM, EUR), la Deutsche Boerse (UINF GY, EUR), l’Euronext (INFU FP, EUR) et la SIX Swiss Exchange (INFU SW, USD).

À l’inverse, les investisseurs ont retiré respectivement -373, -266, -206 millions de dollars de PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MINT), iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (SMDXX), and iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGH). MINT est géré activement et investit dans un portefeuille d’instruments à revenu fixe libellés en USD (obligations d’État, obligations de sociétés, etc.) dont la durée varie entre 0 et 1 an. MINT a un ratio de dépenses total de 0,35 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Bourse de Londres (MINT, USD), la Six Swiss Exchange (MINT, USD) et la Borsa Italiana (MINT, EUR).

