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RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 8 septembre
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 05:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- AstraZeneca AZN.L a conclu un accord après avoir intenté une action devant la Haute Cour contre un cabinet de conseil en ingénierie incendie, réclamant 32 millions de livres sterling (43,31 millions de dollars) pour des « défauts généralisés » et un « retard critique » dans l'achèvement de son siège social de Cambridge, d'une valeur de 1,1 milliard de livres sterling.

- Matt Clifford, président de l’agence de recherche britannique soutenue par l’État, l’Advanced Research and Invention Agency (Aria), va démissionner suite aux critiques selon lesquelles son nouveau poste à la tête des affaires internationales au sein de la société d’IA Anthropic créait un conflit d’intérêts.

The Guardian

- L'opérateur hospitalier privé Spire Healthcare SPI.L a accepté une offre de rachat d'un milliard de livres sterling émanant d'un groupe d'investisseurs dirigé par Toscafund Asset Management, qui valorise l'entreprise à 1,03 milliard de livres sterling.

- Grindr GRND.N versera 26 millions de livres sterling pour régler un litige intenté par des milliers d'utilisateurs au Royaume-Uni qui affirment que l'application de rencontres américaine a partagé des informations personnelles hautement sensibles, y compris, dans certains cas, leur statut sérologique, avec des agences de publicité.

The Telegraph

- Le coût de l’accord sur les îles Chagos devrait augmenter de 288 millions de livres sterling dans le cadre des réformes du Trésor menées par le ministre britannique des Finances, John Healey.

Sky News

- Le prêteur aux entreprises Portman Finance Group est en pourparlers avec des fonds d’investissement privés, dont Pollen Street Capital, au sujet d’une vente potentielle qui pourrait valoriser la société à plus de 300 millions de livres sterling.

The Independent

- Le gouvernement britannique s'apprête à dévoiler mardi une interdiction du commerce de biens et de certains services provenant des colonies israéliennes de Cisjordanie, après avoir promis d'adopter une position plus ferme en faveur de Gaza.

(1 dollar = 0,7389 livre)

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