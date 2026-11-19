Le dollar a inversé la tendance baissière observée en début de séance, alors que l’appétit pour le risque s’est détérioré à la suite de l’introduction en bourse d’Anthropic, dans un contexte marqué par des inquiétudes persistantes en matière de cybersécurité, un ton belliciste de la Fed et l’absence de progrès concernant l’Ukraine et l’Iran à l’issue des discussions tripartites menées dans le cadre de l’APEC. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir abordé le sujet de l’intelligence artificielle avec le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Chine, et les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de mettre en place des garde-fous.

Côté données, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont légèrement augmenté , les demandes en cours ont atteint leur plus haut niveau depuis près de trois mois, et l’indice des prix payés de la Fed de Philadelphie a signalé des pressions inflationnistes persistantes.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que le marché du travail restait stable, mais que l’inflation était toujours « bien supérieure » à l’objectif de 2 % fixé par la Fed.

Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré que les investissements liés à l’intelligence artificielle stimulaient la demande et contribuaient à l’inflation à court terme.

Le goût du risque a également été freiné par les mesures américaines visant la Chine , les législateurs réclamant des restrictions sur les avions de fabrication chinoise et la FCC limitant l’accès direct des entreprises de télécommunications chinoises aux numéros de téléphone américains.

Le président russe Vladimir Poutine a promis d’intensifier les attaques contre l’Ukraine après les frappes sur le pont de Crimée et a accusé Kyiv et l’Europe de ne pas vouloir faire de compromis.

Concernant l’Iran, Trump a déclaré que les États-Unis « verraient bien ce qui se passerait » dans leur conflit avec l’Iran après le 1er janvier, sans expliquer la signification de cette date.

JPMorgan Chase a indiqué que des tiers fournissant des services à la société avaient été la cible d’une cyberattaque et, par ailleurs, qu’elle s’attendait à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de ses trois prochaines réunions.

Bloomberg a rapporté que l’introduction en bourse d’Anthropic avait laissé la plupart des investisseurs institutionnels sans allocation.

Le DXY est resté pratiquement inchangé après une séance volatile ce troisième jeudi du mois, les opérations de couverture de fin de mois et le rééquilibrage des portefeuilles ayant probablement contribué à la fluctuation des cours.

Le dollar s’est globalement raffermi face à ses homologues du G10, tandis que les devises des marchés émergents ont subi une pression plus généralisée, le CNH glissant vers son plus bas niveau depuis un mois.

Les volatilités à un mois, qui englobent les données américaines sur l’emploi et l’inflation ainsi que les réunions des banques centrales de décembre, ont légèrement augmenté.

L'EUR/USD a conservé un léger gain et a formé un doji journalier, la hausse de l’USD/CNH et l’affaiblissement de l’appétit pour le risque ayant limité les gains, les risques baissiers prévalant en dessous de 1,10.

La paire GBP/USD a chuté à un nouveau plus bas de 2026, près de 1,3100, dans un contexte de volatilité liée à l'actualité technologique d'Anthropic, avec un risque de baisse vers 1,3000 tandis que la résistance se situe à 1,3173.

L'AUD/USD a atteint un nouveau plus bas sur 11 mois, sous l’effet de la hausse de l’USD/CNH et d’un sentiment de risque plus faible, la dynamique et les indicateurs techniques penchant à la baisse.

L'USD/JPY est resté plafonné sous les 160,00, la baisse des rendements et un contexte d’aversion au risque ayant contrebalancé le discours belliciste de la Fed, tandis que l’aversion au risque a pesé sur l’AUD/JPY.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement reculé, la courbe des taux à 2 et 10 ans s’étant élargie d’environ 2 points de base pour s’établir à +28,1 pb.

Le S&P 500 a reculé de 1,5 %.

Le pétrole WTI a progressé de 0,9 %.

L'or a progressé de 1,28 % tandis que le cuivre a reculé de 0,78 %.

À l’approche de la clôture: EUR/USD +0,02 %, USD/JPY +0,26 %, GBP/USD -0,38 %, AUD/USD -0,64 %, DXY +0,02 %, EUR/JPY +0,29 %, GBP/JPY -0,11 %, AUD/JPY -0,42 %.

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