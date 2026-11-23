Récapitulatif de COMMENT-US : l'EUR/USD chute lors du rallye du risque lié à l'IA

Le dollar a atteint lundi un nouveau plus haut depuis 19 mois, alors que les actions du secteur des technologies d’IA ont rebondi à la suite de la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, après avoir obtenu l’assurance de l’administration américaine qu’il ne représentait pas un risque pour la sécurité nationale.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir été en contact avec le conseil d’administration et Elon Musk après le départ de Jensen Huang; il a salué son retour au poste de directeur général, affirmé que cela ne représentait aucun risque pour la sécurité des États-Unis et averti que la Chine pourrait débaucher ce « trésor national » et ce « patriote ».

La réintégration de Huang a déclenché une levée de boucliers politique de la part des deux partis, ce qui pourrait freiner la reprise boursière.

Les actions étaient déjà soutenues par les mesures prises en Asie ce week-end pour soutenir les marchés boursiers nationaux.

L’indice PMI flash de S&P Global a reculé à son plus bas niveau depuis quatre mois, même si les marchés pourraient se concentrer davantage sur la volatilité des actions et sur le rapport sur l’inflation PCE attendu mercredi.

L’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, a déclaré qu’une action était nécessaire pour préserver la stabilité des prix et maintenir la confiance dans le retour de l’inflation à son objectif.

Par ailleurs, le gouverneur de la banque centrale chinoise a lancé un appel en faveur d’un dialogue avec l’UE, alors que les inquiétudes concernant le yuan et l’excédent commercial de la Chine s’intensifient.

Le DXY a bondi lors d’une séance matinale animée à New York, prolongeant ses gains lors des fixings de Londres et de New York malgré un volume en baisse.

Les volatilités à un mois du DXY ont atteint leur plus haut niveau depuis un mois, celles des devises liées aux matières premières menant une hausse généralisée à l’approche de la réunion de la Fed de décembre.

Le dollar a conservé ses gains généralisés, la couronne norvégienne restant à la traîne en raison de la baisse des cours du pétrole.

La paire EUR/USD a enregistré sa plus forte baisse depuis début octobre, chutant à 1,0881, son plus bas niveau depuis 19 mois, alors que la hausse des rendements américains et la vigueur généralisée du dollar ont renforcé une cassure baissière sous les moyennes mobiles à 10 et 21 jours.

La paire GBP/USD a chuté, atteignant son plus bas niveau depuis un an à 1,3011, l’écart croissant entre les politiques de la Fed et de la BoE permettant aux baissiers de garder le contrôle et exposant le niveau de 1,3000.

La paire USD/JPY a réduit ses gains après avoir atteint un plus haut de séance à 159,50, le support situé à 158,62/63 maintenant la paire dans une fourchette étroite et la tendance neutre entre 158 et 160.

La paire AUD/USD a rebondi depuis son plus bas niveau en 11 mois à 0,6597 pour atteindre 0,6659, porté par l'appétit pour le risque suscité par Nvidia; bien qu'il se soit maintenu près de 0,6625 en fin de séance à New York, une divergence haussière du RSI et un doji quotidien suggèrent que la dynamique baissière pourrait s'essouffler.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté de 4 à 7 points de base. L’écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans s’est resserré d’environ 5 points de base, à +24,6 pb.

Le S&P 500 a bondi de 4,56 % en fin d’après-midi à New York, porté par les valeurs technologiques.

Le pétrole WTI a chuté de près de 3 %, s'établissant à près de 80 dollars le baril.

L'or a progressé de 3,4 % tandis que le cuivre a gagné 2,7 %.

À l'approche de la clôture: EUR/USD -0,71%, USD/JPY +0,46%, GBP/USD -0,54%, AUD/USD +0,14%, DXY +0,61%, EUR/JPY -0,36%, GBP/JPY -0,10%, AUD/JPY +0,50%.

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