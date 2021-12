Recapitalisation en vue pour Pierre et Vacances

Le fondateur du groupe, Gérard Brémond, devrait perdre le pilotage de la société, confié à trois investisseurs.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Très affecté par la crise sanitaire et plombé par une dette massive, le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances s'achemine vers un accord confiant son destin à trois investisseurs qui vont ravir à son fondateur, Gérard Brémond , le contrôle du groupe.

Lundi 20 décembre l'entreprise, qui compte 12.000 salariés et possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio, a annoncé avoir conclu un accord d'exclusivité de négociations jusqu'au 31 janvier avec un consortium d'investisseurs composé de ses créanciers Alcentra et Fidera et de son bailleur Atream, pour une recapitalisation et une importante conversion de dettes.

L'opération, qui a reçu un accord de principe des principaux créanciers financiers, prévoit une injection de 200 millions d'euros de fonds propres via deux augmentations de capital dont l'une, de 150 millions, réservée au consortium, et un "désendettement massif" via la conversion en capital de plus de "551 millions d'euros de dettes", dans les prochains mois.

677 millions d'euros de pertes sur les deux derniers exercices

Le capital de la société serait bouleversé à l'issue de l'opération : les actionnaires actuels ne détiendraient plus que "2,1% à 16,4%" du capital, tandis que les investisseurs monteraient "entre 42,6% et 56,8%", hors détention de capital au titre de leurs créances existantes ou acquises.

Coté en Bourse depuis 1999, le groupe déficitaire depuis dix ans avait un besoin urgent de capitaux frais. Il a accumulé 677 millions d'euros de pertes sur ses deux derniers exercices, la pandémie de Covid-19 ayant très fortement amputé son activité et fait grimper sa dette nette à 530 millions d'euros, avec une dette brute de 1,1 milliard d'euros. Elle inclut un Prêt garanti de l'État de 240 millions d'euros obtenu en juin 2020, remboursable en 5 à 6 ans.

Cet accord et les différentes opérations sur le capital qu'il implique seront soumis au vote d'une assemblée générale des actionnaires dédiée, qui sera convoquée ultérieurement à l'assemblée générale annuelle du groupe, prévue pour le 10 février.

Gérard Brémond salarié du groupe

Dans l'opération envisagée, Gérard Brémond, fondateur du groupe et qui détient toujours 49,6% du capital via la holding familiale Siti, deviendrait salarié d'une des entités de Pierre et Vacances-Center Parcs, avec "pour mission d'accompagner le groupe dans sa transition", soit jusqu'à l'été 2022 si l'accord est finalisé, a précisé une porte-parole. Il bénéficierait à ce titre d'attribution gratuite d'actions de préférence convertibles en actions ordinaires.

Gérard Brémond deviendrait ensuite prestataire de services pour Pierre et Vacances-Center Parcs, en devenant actionnaire "à hauteur de 70% du capital" d'une société immobilière à créer, dont Atream et le groupe détiendraient chacun 15%. Cette société assurerait des services comme la gestion d'actifs pour le compte d'une foncière (qui reste elle aussi à créer) ayant pour vocation d'acquérir et de louer de futures résidences au groupe.

54 ans à la tête du groupe

Avec Pierre et Vacances, Gérard Brémond avait inventé le concept de la "nouvelle propriété" : des particuliers achètent à bon prix des appartements qu'ils lui confient en location, tout en se réservant des droits de séjour. Un concept appliqué "à la mer et à la montagne", aux Ménuires, Val d'Isère, Juan-les-Pins ou Sainte-Maxime. Il rachètera Center Parcs en 2003.

Après avoir présidé aux destinées de son groupe depuis 54 ans et vu défiler cinq directeurs généraux en 15 ans, Gérard Brémond devra donc passer la main. L'opération, soumise à des conditions suspensives - sous réserve que l'Autorité des marchés financiers permette de déroger à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire, notamment -, prévoit une nouvelle gouvernance, avec un conseil d'administration de "8 ou 9 membres" présidé par Franck Gervais, l'actuel directeur général.

Depuis février, dans le cadre d'une procédure de conciliation, le groupe a obtenu de ses partenaires un nouveau financement-relais de 300 millions d'euros et conclu un accord avec ses bailleurs institutionnels et environ 80% de ses propriétaires individuels, détenteurs d'appartements dans les Pierre et Vacances ou Center Parcs, portant notamment sur l'abandon de 5 mois de loyers pendant la crise.