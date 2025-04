Rebond technique et possible désescalade commerciale soutiennent Wall Street

Un opérateur à la Bourse de New York, le 21 avril 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en forte hausse mardi, d'abord poussée par un rebond technique après un fort recul la veille, puis par l'espoir d'une possible désescalade commerciale entre Washington et Pékin.

Le Dow Jones a gagné 2,66%, l'indice Nasdaq a pris 2,71% et l'indice élargi S&P 500, 2,51%.

Les investisseurs se sont adonnés "à des achats à bon compte après les fortes pertes enregistrées lundi", ont commenté les analystes de Briefing.com dans une note.

Par ailleurs, "le marché a beaucoup baissé en peu de temps, ce qui signifie que tout commentaire positif sur les négociations commerciales suffira à le faire monter en flèche", a expliqué à l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Dernier développement en date, le ministre américain des Finances Scott Bessent a estimé que le conflit commercial entre Washington et Pékin devrait connaître une désescalade tant les droits de douane actuels font l'effet d'un embargo sur les échanges entre les deux pays.

Lors d'un échange à huis clos organisé par la banque américaine JP Morgan Chase à Washington, M. Bessent a affirmé que la situation actuelle n'était pas tenable pour les deux capitales, a rapporté à l'AFP une source présente dans la salle.

En outre, les discussions entre la Chine et les Etats-Unis pour trouver un accord commercial entre les deux puissances se passent "très bien", a assuré mardi Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain.

"Toutes les parties souhaitent qu'un accord commercial soit conclu, et les choses vont dans le bon sens", a-t-elle ajouté.

"Si l'administration poursuit cette guerre commerciale trop longtemps", cela pourrait "entraîner une récession", ce que Donald Trump ne souhaite pas, pense M. Stovall.

L'indice de volatilité Vix, surnommé indice de la peur, qui mesure la nervosité des investisseurs sur le marché, a chuté de près de 10%.

La veille, il était monté en flèche après les attaques de Donald Trump envers Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine (Fed).

"La menace qu'il (limoge M. Powell) a été suffisante pour faire baisser le marché de 3%. S'il le faisait réellement, je pense que le marché plongerait", commente M. Stovall.

Sur le marché obligataire, après s'être fortement tendu la veille, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans était quasiment stable, à 4,40% contre 4,41% lundi en clôture.

- Saison des résultats -

Côté entreprises, la saison des résultats bat son plein.

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a terminé dans le vert (+0,82%) après avoir publié de meilleurs résultats qu'anticipé, profitant d'une hausse des volumes dans les équipements militaires et armements dans un environnement "très dynamique".

Le groupe parapétrolier américain Halliburton s'est replié (-5,57%) après avoir vu son activité ralentir encore davantage au premier trimestre en Amérique du Nord, un fléchissement partiellement compensé par l'international.

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a plongé (-9,81%). Le groupe a dépassé les attentes au premier trimestre malgré un contexte "difficile", enregistrant une hausse de 5% de son chiffre d'affaires sur un an à 20,3 milliards de dollars, mais le bénéfice net a reculé de 10% à 1,53 milliard.

Les investisseurs attendaient également les résultats du spécialiste américain des véhicules électriques Tesla après bourse.

Les performances du groupe sont ressorties inférieures aux attentes du marché, mis à mal par les conséquences de l'étroite collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration Trump et par une gamme vieillissante.

Dans les échanges électroniques d'après Bourse, vers 20H25, l'action de Tesla reculait de 0,37%.

