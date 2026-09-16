Rebond technique de Wall Street avant la décision de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après deux jours consécutifs de pertes, dans l'attente de la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue en soirée, signant un rebond technique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 16,25 points, soit 0,03 %, à 52.109,36 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 18,52 points, soit 0,24%, à 7.604,25 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 119,80 points, soit 0,46%, 26.101,37 points.

Selon le consensus du marché, la Fed devrait annoncer à 18h00 GMT sa première hausse des taux directeurs depuis 2023. Cette décision est particulièrement attendue alors que le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, choisi par Donald Trump pour faire baisser le coût du crédit, doit prouver son indépendance et celle de l'institution.

Une hausse des taux permettrait aussi de renforcer la confiance des investisseurs dans la volonté de la banque centrale américaine de combattre véritablement l'inflation, qui est au-dessus de l'objectif fixé depuis cinq ans.

Les craintes inflationnistes, alimentées par la hausse des cours du pétrole en raison d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient, a poussé dans les séances précédentes le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR au-dessus du seuil psychologique des 5%.

Malgré les tensions dans l'obligataire, un statu quo sur les taux directeurs de la Fed ne peut être exclu, selon certains analystes.

"Nous pensons que les anticipations du marché concernant une hausse des taux sont peut-être trop optimistes", a déclaré Yung-Shin Kung, directeur et responsable des investissements chez Mast Investments.

Si l'inflation accélère, d'autres indicateurs économiques plaident pour un maintien des coûts d'emprunt à leur niveau actuel, notamment la solidité du marché du travail.

Une autre statistique publiée avant l'ouverture de Wall Street montre que les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en août, les ménages ayant intensifié leurs achats de véhicules automobiles et de fournitures pour la rentrée scolaire, ce qui a renforcé la résilience de l'économie.

Aux valeurs, Intel INTC.O avance de 5,41% alors que trois sources ont rapporté à Reuters que le groupe sud-coréen SK Hynix

000660.KS était en pourparlers avec le géant américain au sujet d'un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire aux Etats-Unis pour la première fois.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4580C8

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|