Rebond prudent des marchés européens, le taux de chômage stable en zone euro

(AOF) - Hormis le Dax, les marchés européens rebondissent alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'intensifient. Côté statistiques, en août 2024, le taux de chômage en zone euro est de 6,4%. Il est stable par rapport au taux enregistré en juillet 2024. L'enquête ADP sur l'emploi privé en septembre aux Etats-Unis sera dévoilé cet après-midi. Côté valeurs, à Paris, Sopra Steria progresse, soutenu par l’annonce d’un programme de rachat d’actions d’un montant de 150 millions d'euros. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,13% à 7583 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,19% à 4963 points.

JD Sports (-3,48% à 144,30 pence) recule à Londres après la présentation de ses résultats mitigés au premier semestre et l'annonce du maintien de ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024. L'ombre de Nike plane également sur cette publication après le retrait de l'objectif annuel du fabricant américain d'articles de sport. Sur la première partie de l'exercice, les ventes du détaillant britannique de vêtements de sport ont augmenté de 5,2% à 5,03 milliards de livres sterling, contre 4,78 milliards de livres sterling il y a un an.

Sopra Steria parvient à se glisser parmi les plus fortes progressions d'un marché parisien dominé par les valeurs liées au pétrole et à la défense du fait des tensions géopolitiques. L'action du spécialiste des services et des solutions numériques s'adjuge 4,64% à 194 euros et limite désormais son repli depuis le début de l'année à un peu moins de 3%. Sopra Steria est soutenu par l'annonce d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 150 millions d'euros, qui sera exécuté entre 2 octobre 2024 au 20 mai 2025. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.

Sanofi (-1,19% à 102,68 euros) a demandé aux candidats au rachat de sa division santé grand public de revoir leurs offres, annonce Bloomberg. Le groupe français envisage de vendre ou de coter cette division baptisée Opella et qui commercialise notamment le Doliprane. Les prétendants, la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice et PAI Partners, devront lui soumettre dans les prochains jours des offres révisées, avec notamment des éclaircissements supplémentaires sur des conditions spécifiques en cours de négociation.

Les chiffres macroéconomiques

En août 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, stable par rapport au taux enregistré en juillet 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en août 2023, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en août 2024, en baisse par rapport aux taux de 6% enregistrés en juillet 2024 ainsi qu'en août 2023.

Les investisseurs attendent surtout l'enquête ADP sur l'emploi privé en septembre à 14h15 aux Etats-Unis.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,01% à 1,1071 dollar.