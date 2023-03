Rebond prudent des Bourses européennes avec Deutsche Bank

(AOF) - Les marchés européens rebondissent dans le sillage des banques, dans un scénario inverse à celui de vendredi. En fin de semaine dernière, Deutsche Bank avait été attaquée, pénalisant l'ensemble du secteur. L'action de la banque allemande rebondit de 3,3,% à 8,82 euros après avoir chuté de plus de 8% vendredi sur fond de forte hausse du prix de ses "Credit default swaps (CDS)", des instruments de couverture contre le risque de défaut. Les investisseurs craignent une contagion après le rachat, sous la pression des autorités suisses, de Credit Suisse par UBS.

