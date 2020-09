Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rebond pour les actions européennes, Wall Street en hausse Reuters • 28/09/2020 à 18:10









LES MARCHÉS EN EUROPE FINISSENT DANS LE VERT par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse lundi, profitant de la tendance positive à Wall Street et d'un bon indicateur chinois pour effacer une partie des lourdes pertes de la semaine dernière. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 2,4% à 4.843,27 points. Le Footsie britannique a pris 1,75% et le Dax allemand a gagné 3,22%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 2,75%, le FTSEurofirst 300 de 2,3% et le Stoxx 600 de 2,22%. Ce dernier a terminé vendredi sur une baisse de 3,6% sur l'ensemble de la semaine, sa plus mauvaise performance depuis mi-juin, et le CAC 40 sur un repli de près de 5%. Le rebond est tiré par des achats à bon compte sur les valeurs cycliques, notamment les bancaires qui avaient souffert du regain d'inquiétude sur la reprise économique, et par l'annonce d'un quatrième mois consécutif de croissance des profits des sociétés industrielles chinoises. Les indices de la Bourse de New York étaient dans le vert à l'heure de la clôture en Europe: le Dow Jones gagnait 1,81%, le Standard & Poor's 500 1,55% et le Nasdaq Composite 1,39%. "Le rallye des actions sera probablement de courte durée, car les investisseurs seront confrontés à plus d'incertitude et de volatilité en raison du programme chargé de cette semaine", a déclaré toutefois Pierre Veyret chez ActivTrades. La journée de mardi sera marquée par le premier débat entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden pour le scrutin du 3 novembre. Côté indicateurs, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié vendredi. VALEURS EN EUROPE Le rebond des marchés européens a profité à tous les secteurs, mais la hausse a été plus marquée pour l'indice Stoxx des banques qui a pris 5,63% après être tombé vendredi à un plus bas record. Le compartiment automobile a gagné 3,71% et celui des transports et loisirs 2,59% ArcelorMittal a bondi de 10,92%, la plus forte hausse d'un CAC 40 intégralement dans le vert, après l'annonce d'un accord de fusion de ses activités américaines avec Cleveland-Cliffs, le plus grand producteur américain de pellets de minerai de fer. Genfit a gagné pour sa part 30,85% après la signature d'un accord exclusif avec l'américain Labcorp pour la commercialisation d'un nouveau test de dépistage de la NASH, une maladie du foie. A la baisse, William Hill a reculé de 11,63%, l'opérateur américain de casinos Caesars Entertainment ayant annoncé être en négociations avec le bookmaker britannique en vue de son rachat pour 2,9 milliards de livres sterling (3,18 milliards d'euros). CHANGES Du côté des devises, le billet vert recule de 0,35% face à un panier de référence et l'euro (+0,22%) s'échange autour de 1,1656 dollar en attendant l'intervention de Christine Lagarde., La livre sterling a pris jusqu'à 1,4% en séance face au dollar, soutenue par l'espoir que Londres et Bruxelles parviennent à un accord sur leur future relation commerciale d'ici à la mi-octobre. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est inchangé à 0,661% et son équivalent allemand est également stable, à -0,527%. PÉTROLE Le marché pétrolier repart légèrement à la hausse mais les craintes sur l'évolution de la pandémie et par conséquent de la demande de brut pèsent sur les cours. Le baril de Brent monte à 42,29 dollars (+0,88%) et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,55% à 40,5 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris +30.85% WILLIAM HILL LSE -11.68% FTSE 100 FTSE Indices +1.46%