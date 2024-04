Rebond pour le CAC 40 et envolée pour Atos

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi avant les rendez-vous économiques les plus importants de cette semaine. Les investisseurs attendent l'inflation américaine et le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed, mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. Aujourd'hui, l’indice Sentix de la confiance des investisseurs a dépassé les attentes. Du côté de la cote, Atos a bondi grâce à l’arrivée dans le dossier de Butler Industries. Le CAC 40 a gagné 0,72% à 8119,30 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,62% à 5045,60 points.

A Paris, l'action Michelin a cédé 0,11% à 35,38 euros tandis qu'à Milan et à Francfort, ses concurrents Pirelli et Continental s'adjugent respectivement 1,52% à 5,854 euros et 1,66% à 66,16 euros. Dans le cadre d'une étude sur les fabricants de pneumatiques en Europe, Jefferies a choisi le groupe italien comme sa valeur préférée dans le secteur, devant Continental et Michelin. Le broker a abaissé sa recommandation de Conserver à Sous-performance sur le groupe français et rehaussé son objectif de cours de 28 euros à 30 euros.

Cette semaine cruciale pour l’avenir d' Atos a démarré favorablement pour le titre. Plus forte hausse de l’indice SBF 120, celui-ci a bondi de 18,93% à 2,309 euros : la société d’investissement française Butler Industries a rejoint le plan de sauvetage d’Atos emmené par Onepoint, premier actionnaire du groupe. "Cette annonce crédibilise un plan de restructuration alternatif à celui que doit présenter ce soir la direction d’Atos à ses créanciers et qui sera communiqué au marché demain matin", explique Invest Securities.

Vivendi a perdu 0,10% à 10 euros. Canal +, l'une de ses filiales, a formulé ce lundi une offre ferme - de l'ordre de 125 rands par titre- pour acheter toutes les actions du diffuseur sud-africain MultiChoice, ont indiqué les deux sociétés. Canal + devrait débourser environ 1,73 milliard d'euros pour acquérir la part du capital restante, soit 63,4%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en février a progressé de 2,1% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,6%. Elle avait augmenté de 1,3% le mois dernier.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne est moins élevé que prévu en février : 21,4 milliards d'euros alors que le consensus tablait sur 25,1 milliards d'euros, après 21,4 milliards d'euros en janvier.

L’indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -5,9 en avril en zone euro, dépassant le consensus de -8,3% et son niveau de -10,5 en mars. Il a progressé pour le sixième mois d'affilée.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,16% à 1,0854 dollar.