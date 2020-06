Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rebond plus marqué que prévu de la confiance des ménages en juin Reuters • 26/06/2020 à 10:57









PARIS, 26 juin (Reuters) - La confiance des ménages a rebondi davantage que prévu en juin sur fond de poursuite du déconfinement, même si leurs inquiétudes concernant l'évolution du chômage et de la situation économique restent élevées, selon les données publiées vendredi par l'Insee. En hausse de quatre points sur le mois, à 97, l'indicateur synthétisant cette confiance dépasse les prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui l'attendaient en moyenne à 95. Mais cette progression reste limitée par rapport à la chute de 20 points enregistrée entre mars et mai au plus fort de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus et des mesures de confinement mises en oeuvre pour tenter d'enrayer sa propagation. L'indicateur de la confiance des ménages reste également en deçà de sa moyenne de long terme, fixée à 100. La hausse a été alimentée par une forte progression de l'opinion des ménages sur l'évolution attendue du niveau de vie général en France, après son plongeon à un creux sans précédent en avril, ainsi que par une amélioration marquée de l'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne, sur leur situation financière future ainsi que sur l'opportunité de faire des achats importants. Leurs craintes concernant l'évolution du chômage ont en revanche légèrement augmenté pour s'établir à un plus haut de sept ans. L'économie française, la deuxième de la zone euro, devrait se contracter de 11% cette année, ce qui pourrait menacer jusqu'à 800.000 emplois dans les prochains mois, selon les prévisions du gouvernement. (version française Nicolas Delame)

