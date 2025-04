Rebond manqué à Wall Street après une nouvelle taxation sur la Chine

Infineon a annoncé l'acquisition de l'activité Ethernet automobile du groupe américain Marvell pour 2,5 milliards de dollars en numéraire. Les activités rachetées devraient générer des revenus de 225 à 250 millions de dollars américains au cours de l'année civile 2025 et afficher une marge brute d'environ 60 %.

Broadcom bondit après avoir lancé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars et courant jusqu'au 31 décembre. "L'annonce reflète la confiance du conseil d'administration dans la force des franchises diversifiées de semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure de Broadcom", a fait savoir son PDG, Hock Tan.

(AOF) - Wall Street, qui restait sur trois séances consécutives de chute sans précédent depuis le Covid, a connu un net rebond à la mi-séance. Mais les marchés actions américains ont fini par terminer une nouvelle fois en zone rouge sur fond d'inquiétudes persistantes sur les droits de douane. Washington a mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant hier une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total. Levi Strauss a reculé malgré une prestation trimestrielle solide. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 37645 points et le Nasdaq de 2,15% à 15267 points.

