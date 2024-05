Rebond limité du CAC 40, les valeurs technologiques pèsent

Les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et de pétrole sont attendues à 16h30.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Le climat des affaires s'est amélioré en zone euro, passant de -0,51 en avril à - 0,39 en mai. La confiance des consommateurs a suivi la même tendance, passant de - 14,7 à – 14,3 entre avril et mai. En mai 2024, l'indicateur du climat économique (ESI) a légèrement augmenté dans la zone euro, gagnant 0,4 point à 96.

En avril 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en mars 2024 et en avril 2023, a indiqué Eurostat. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6,0% en avril 2024, stable par rapport aux taux enregistrés en mars 2024 et avril 2023.

La cotation des actions Neoen a été suspendue jusqu'à nouvel avis à la demande de la société, a indiqué Euronext Paris. Cette décision fait suite à une offre du gestionnaire alternatif d'actifs Brookfield. Ce dernier a annoncé être entré en négociations exclusives avec Impala (le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT), Cartusiai et Xavier Barbaro et d’autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action. L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.

(AOF) - Les marchés actions européens progressent modestement sur fond d'apaisement des tensions sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans allemand recule d'un peu moins d'un point de base à 2,687% tandis que son équivalent américain perd 2 points de base. La nouvelle estimation du PIB américain est attendue à 14h30. En revanche, les perspectives décevantes de Salesforce pèse sur le secteur technologique. A Paris, Neoen va être racheté pour 6,1 milliards d'euros. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,21% à 7951,44 points et l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,09% à 4967,57 points.

