Rebond en vue : l'indice des prix PCE rassure

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir, rassurés par les chiffres de l'inflation. L'indice des prix PCE, qui est l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes en janvier. La hausse des revenus des ménages américains a de plus dépassé les attentes, ce qui est de bon augure pour la croissance. Du côté des valeurs, le titre HP Inc devrait reculer alors que son activité reste pénalisée par un marché des PC moroses. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,31% et 0,58%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont reculé, le Dow Jones affichant même sa troisième séance de baisse d’affilée. La baisse est restée limitée alors que les investisseurs attendent l'indice des prix PCE jeudi. Ils ont pris connaissance mercredi d’une décélération légèrement plus importante que prévu de la croissance au quatrième trimestre. Du côté des valeurs, eBay a bondi grâce à des résultats et des objectifs meilleurs qu’anticipé. Le Dow Jones a reculé de 0,31% à 38 949,02 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,55% à 15 947,74 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,4% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 2,4% et 2,6% en décembre. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel, contre un consensus de 2,8% et une progression de 2,9% en décembre.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 1% en janvier après une progression de 0,3% en décembre. Ils étaient attendus en hausse de 0,4%. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,2% en janvier après une hausse de 0,7% en décembre. Elle était prévue en hausse de 0,2%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 215000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 209000, après 212000 la semaine précédente.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en février sera connu à 15h45 et les promesses de ventes de logements en janvier à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Boeing

Selon les informations de Bloomberg, le ministère américain de la Justice examine de près l'explosion du bouchon de la porte d'un appareil Boeing. Cet incident est survenu lors d'un vol effectué le 5 janvier sur un appareil 737 Max 9 de la compagnie aérienne Alaska Airlines. Le constructeur aéronautique pourrait être exposé à des poursuites pénales. Suite à cet incident, Boeing a renforcé les procédures de sécurité sur ses appareils Max.

Chemours

Chemours s'effondre de 30% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la nomination de Denise Dignam au poste de directrice générale par intérim et de Matt Abbott au poste de directeur financier par intérim. Le CEO Mark Newman et le directeur financier Jonathan Lock ont été placés en "en congé administratif" ainsi que et la vice-présidente et chef comptable Camela Wisel. Le groupe reporte la publication de ses résultats en raison de doutes sur l'exactitude de ses rapports financiers. Elle était prévue hier 28 février.

Ford

Ford est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la NHTSA, l'autorité américaine chargée de la sécurité a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur le rappel d'environ 44219 véhicules Ford F.N de la série E en raison d'une perte de puissance des freins et de l'assistance à la direction.

HP Inc

HP Inc est attendu en baisse en raison de revenus trimestriels décevants. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en hausse de 33% à 622 millions de dollars, soit 62 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 81 cents par action, en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires a reculé de 4,4% à 13,19 milliards de dollars alors que le marché visait 13,60 milliards de dollars.

Paramount Global

Paramount Global a généré au quatrième trimestre 2023 un chiffre d'affaires en repli de 6% à 7,63 milliards de dollars. Sur ce trimestre, son BPA ajusté des opérations poursuivies a été divisé par deux à quatre cents. Le groupe de médias a affiché un OIBDA ajusté en recul de 15% à 520 millions de dollars. Toutefois, sur cette période, son résultat opérationnel s'élève à 404 millions de dollars, soit un bond de 122%. Sur l'ensemble de l'année 2023, l'entreprise voit ses revenus reculer de 2% à 29,65 milliards de dollars.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, a présenté des résultats meilleurs que prévu et des prévisions de revenus décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2024, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action, contre une perte nette de 98 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 10 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,29 dollars, dépassant de 2 cents le consensus.