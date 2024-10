Rebond en vue en Europe, PMI et inflation en zone euro au menu

(AOF) - Plombées hier par des avertissements sur résultats dans le secteur automobile, les Bourses européennes devraient rebondir pour la première séance boursière du mois d'octobre. Le CAC 40 devrait gagner 0,20%. Ce mardi matin, les investisseurs prendront connaissance des indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en septembre en France et en zone euro. A 11h, les chiffres de l'inflation en zone euro seront dévoilées. Côté valeurs, hier, plusieurs entreprises ont présenté leurs résultats au premier semestre 2024. A cette occasion, Kaufman & Broad a confirmé ses objectifs 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JCDecaux

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Top Media SA, dont il est l’actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC auprès de ses fondateurs. IMC est l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un de la communication extérieure au Costa Rica. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires historiques d'IMC ont apporté les 30% de leurs parts restantes dans IMC en échange d'une participation de 9% dans une nouvelle joint-venture regroupant l'ensemble des activités de JCDecaux en Amérique centrale.

Kaufman & Broad

Kaufman & Broad a confirmé ses objectifs 2024 à l'occasion de la publication de ses comptes du troisième trimestre. Le promoteur immobilier anticipe un chiffre d'affaires du groupe autour de 1,1 milliard d'euros, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7% et 7,5% et le groupe devrait rester en situation de trésorerie nette positive.

Lacroix

Au premier semestre 2024, Lacroix a dégagé un chiffre d’affaires de 350,3 millions d’euros, en repli de 7%. Sur cette période, l’Ebitda courant de Lacroix s’établit à 18,3 millions d’euros, contre 23,6 millions d’euros. La marge d’Ebitda courant du groupe ressort à 5,2% à mi-exercice, contre 6,3% un an plus tôt. Ce recul est intégralement dû à Lacroix Electronics North America. Hors prise en compte de la filiale américaine, Lacroix aurait affiché une marge d’Ebitda courant à 7,9% du chiffre d’affaires.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé avoir conclu un accord de vente de la partie bureaux du complexe mixte Gaîté-Montparnasse à Paris, à une joint-venture créée par Norges Bank Investment Management et Swiss Life Group pour un coût d'acquisition total de 172,5 millions d'euros. La transaction reflète une décote de 4 % par rapport à la dernière valeur comptable non affectée. Les 12 500 mètres carrés de bureaux, loués à 100 % à Wojo, un opérateur de coworking du groupe Accor, ont été achevés en 2022 dans le cadre d'un réaménagement.

Les chiffres macroéconomiques

A 9h50, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en septembre en France sera dévoilé suivi de celui en Allemagne à 9h55. Celui en zone euro sera connu à 10h.

En zone euro, les données de l'inflation en septembre seront connues à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en septembre sera dévoilé à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en septembre, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en août et les données sur les dépenses de construction en août seront connus à 16h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,03% à 1,1132 euro.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le rouge et Paris a sous-performé. Ce matin, la Bourse de Shanghai a bondi de plus de 8% à la faveur de nouvelles mesures pour soutenir le marché immobilier en pleine crise. La Bourse parisienne a souffert de l'avertissement de Stellantis et de la perspective d'un prélèvement de 8 milliards d'euros sur les grands groupes ainsi que d'une taxe sur les rachats d'actions. Seuls 2 membres du CAC ont fini en hausse.L'indice, qui a reculé de 2% à 7635,75 points, a cependant grappillé 0,06% en septembre. L’EuroStoxx50 a perdu ce lundi 1,23% à 5 005,09 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé la dernière séance boursière de septembre dans le positif après le discours de Jerome Powell. Devant la "National Association for Business Economics" à Nashville, le patron de la Fed a déclaré que "le marché américain de l'emploi demeure solide et il n'a pas besoin de ralentir davantage mais la Fed n'est pas pressée de baisser ses taux". Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 42230 points et le Nasdaq a avancé de 0,38% à 18189 points.