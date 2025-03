Rebond en vue en Europe ; les PMI au menu

(AOF) - En difficulté hier, les marchés actions européens sont attendus dans le vert au lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane de 25% imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Selon le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, un assouplissement des tarifs à l'égard du Canada et du Mexique pourrait être opéré. Sur le front des statistiques, les investisseurs prendront notamment connaissance des résultats définitifs des enquêtes PMI dans le secteur des services en zone euro. Côté valeurs, Atos a livré une publication annuelle mitigée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Le groupe informatique Atos a fait état au titre de l'exercice 2024 d'un bénéfice net part du groupe de 248 millions d'euros contre une perte nette de 3,44 milliards d'euros. Les analystes tablaient sur une perte nette de 2 milliards d'euros. L'excédent brut opérationnel a reculé à 722 millions d'euros, contre 1,03 milliard d'euros en 2023. La marge opérationnelle s'est établie à 199 millions d'euros, reculant de 210 points de base par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires atteint 9,58 milliards d'euros, en recul organique de 5,4% et en-dessous des prévisions (9,74 milliards d'euros).

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'extension de son partenariat avec le groupe Trecobat, troisième constructeur de maisons individuelles en France. Dès mars 2025, les ciments décarbonés 0% clinker Hoffmann Green seront déployés sur plus de 100 chantiers de maisons Trecobat dans le Grand Ouest de la France.

Implanet

Implanet annonce au 31 décembre 2024 disposer d’une trésorerie de 1,60 million d'euros. Cette medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois. Elle affiche un chiffre d’affaires annuel 2024 en croissance de 26% par rapport à l’exercice 2023 avec une perte opérationnelle qui s'est réduite de 22% en un an à 4,96 millions d'euros.

Lanson-BCC

Le groupe Lanson-BCC, pure player du champagne, a déclaré en 2024 un retrait de son résultat net à 23,8 millions d'euros, et un recul de 21,7% de son résultat opérationnel courant, à 46 millions d'euros. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 255,4 millions d'euros en décroissance de 6%. Le groupe a été impacté par la hausse des prix de revient, notamment du raisin, la baisse des volumes expédiés, et enfin la forte hausse des coûts de financement de l'élevage des stocks.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en janvier en France sera connue à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite pour février seront publiés en France à 9h50, en Allemagne à 9h55 et en zone euro à 10h00.

Les prix à la production en janvier en zone euro seront communiqués à 11h00.

Aux Etats-Unis, les créations d'emplois dans le secteur privé en février seront annoncées à 14h15.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite pour février seront dévoilés à 15h45 tout comme l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier pour février.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,19% à 1,0640 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en net repli, secoués par l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Le secteur auto a été particulièrement touché en raison des chaînes de production transfrontalières des constructeurs. Stellantis a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne tandis que les équipementiers Forvia et Valeo ont aussi été sous pression. Par ailleurs, Thales a brillé après la publication de résultats 2024 solides. Le CAC 40 a reculé de 1,85% à 8047,92 euros et l'EuroStoxx 50 de 2,86% à 8382 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après l'entrée en vigueur de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Ottawa et Pékin ont annoncé des mesures de rétorsion, tandis que Mexico a promis de répliquer. Côté valeurs, Target a fini dans le rouge après avoir communiqué des prévisions annuelles inférieures aux attentes. Le Dow Jones s'est replié de 1,55% à 42520 points et le Nasdaq a reculé de 0,35% à 18285 points.