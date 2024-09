Rebond en vue en Europe et chute des cours de l'or noir

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir dans le vert sur fond de net repli des cours du pétrole. Les Etats-Unis, la France et leurs alliés ont appelé à un cessez-le-feu de 21 jours en Liban. Cette séance sera animée par des statistiques américaines, en particulier la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre et les commandes de biens durables. La Banque nationale suisse fera, elle, connaître sa décision de politique monétaire. A Paris, Ubisoft devrait de nouveau être sous pression au lendemain de son profit warning.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pluxee

Pluxee a annoncé l’acquisition de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. La signature de cette acquisition a été annoncée le 12 juin 2024 et, depuis lors, Pluxee a obtenu l’approbation nécessaire des autorités réglementaires espagnoles. La transaction devrait avoir un impact neutre sur l’Ebitda récurrent et le flux de trésorerie disponible de Pluxee sur l’exercice 2025, puis contribuer positivement à la marge d’Ebitda récurrent et au résultat net à partir de l’exercice 2026.

Ubisoft

Ubisoft a lancé un avertissement sur les résultats de son exercice 2024-2025 à la suite du décalage de la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows et du lancement plus faible que prévu de Star Wars Outlaws. L’éditeur de jeux vidéo anticipe désormais un net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires - d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre. Il prévoyait auparavant une croissance solide des net bookings, sachant qu’ils s’étaient élevés à 2,32 milliards d'euros sur l’exercice précédent.

Bénéteau

Bénéteau affiche une marge opérationnelle courante du groupe de 10,4% au premier semestre 2024, contre 15,9% il y a un an, pour un chiffre d’affaires en recul de 25,5% sur un an à 766,4 millions d’euros. Le fabricant de navires confirme sa dernière prévision de chiffre d’affaires pour l’exercice 2024, de l’ordre de 1 milliard d’euros pour la division Bateau, et vise désormais une marge opérationnelle courante comprise entre 4% et 6% (contre 3% et 6% précédemment), soit 6 à 8% hors marques américaines.

Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics affichait au 30 juin 2024 1,5 million d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2023. Ce chiffre s'entend hors produit net de l'augmentation de capital de juillet 2024 soit 6,8 millions. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes estime que sa position de trésorerie actuelle peut financer ses programmes existants et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'en mars 2025. La perte nette est en recul à 10,63 millions d’euros contre 12,20 millions il y a un an.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution de la masse monétaire M3 en août en zone euro sera connue à 10 heures.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre, les commandes de biens durables en août et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30. Les promesses de ventes de logements en août seront dévoilées à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,13% à 1,1148 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini dans le rouge en l'absence de nouveaux catalyseurs. Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs ont surpris favorablement alors que les investisseurs prendront connaissance vendredi des données sur l'inflation US. En France, le déficit public risque de dépasser 6% du PIB cette année, a averti le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin. Le spread franco-allemand s'est du coup écarté à près de 80 points de base. Côté valeurs, Air France-KLM a fini dans le vert. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7565 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 0,47% à 4918 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en légère baisse : le S&P500 a perdu 0,19% à 5722 points. La séance a manqué de catalyseurs. Les investisseurs ont pris connaissance de ventes de logements neufs meilleures que prévu, mais la prochaine statistique d’importante sera publiée jeudi : la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre. Du côté des valeurs, le constructeur de maisons KB Home a présenté des résultats décevants. Le Dow Jones a perdu 0,70% à 41914,75 points et le Nasdaq Composite a grappillé de 0,04% à 18082,21 points. L’or noir a chuté.