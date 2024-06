Rebond en vue des marchés européens, OVHcloud en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir jeudi à l'ouverture de la séance, après leur baisse de la veille. Le CAC 40 devrait gagner 0,18%. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 11h des données sur le sentiment économique et le climat des affaires en juin dans la zone euro. En outre, les données sur l'inflation américaine seront dévoilées demain après-midi. Côté valeurs, OVHcloud a vu son chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre. Le spécialiste européen du cloud maintient ses objectifs fixés pour l'année 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, SPIE Nucléaire et ABC viennent de signer avec EDF le marché pour la fourniture et l’installation des groupes électrogènes de secours diesel principaux des projets de six réacteurs nucléaires de type EPR2. Le montant du marché est de plus de 900 millions d’euros. Ce marché comprend les études, la qualification, la fabrication, l’installation, les essais et la mise en service de 24 groupes électrogènes de secours diesel de 10 MWe, sur trois sites (Penly, Gravelines et Bugey).

Euroapi

Euroapi annonce avoir conclu avec Sanofi un accord portant sur le financement du plan Focus-27 : le groupe pharmaceutique français investira 200 millions d’euros dans son ex-filiale. L’objectif est de réalisé 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, grâce à une offre d'API et de CDMO à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives. Euroapi ajoute que la reprise progressive des livraisons et de la production sur le site de Brindisi est attendue au cours du troisième trimestre.

Figeac Aéro

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, clos fin 31 mars 2024, Figeac Aéro a essuyé une perte nette, part du groupe, de 12,2 millions d’euros contre une perte de 18,1 millions d’euros sur l’exercice précédent. L’Ebitda courant ressort en haut de fourchette de l’objectif annuel (entre 50 millions d’euros et 53 millions d’euros) à 52,2 millions d’euros, soit une croissance de 29,6%. Dans le même temps, la marge d’ Ebitda courant s’améliore de 140 points de base pour s’établir à 13,2% du chiffre d’affaires.

OVHcloud

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 250,8 millions d'euros, en hausse de 10,1% en données publiées par rapport à l'exercice précédent et de 9% en données comparables. Le Cloud privé, qui intègre BareMetal Cloud et Hosted Private Cloud, atteint un chiffre d'affaires de 157,6 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en croissance de +11,0 % en données publiées et +10,7 % en données comparables .

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur l'évolution de la masse monétaire M3 en mars en zone euro seront publiées à 10h.

Les données sur le sentiment économique et climat des affaires en juin en zone euro seront publiées à 11h.

A 14h30, aux Etats-Unis les données sur le PIB du premier trimestre, celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Les données sur les commandes de biens durables en mai et celles sur la balance commerciale en mai seront communiquées à la même heure.

Les données sur les promesses de ventes de logements en mai seront publiées à 16h aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront communiquées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,15% à 1,0695 dollar.

Hier à Paris

Comme hier, les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif. Les investisseurs ont une nouvelle fois fait preuve de prudence et de nervosité sur fond d'instabilité politique en France, avant le premier tour des élections législatives anticipées ce dimanche. Au chapitre des valeurs, Atos a fini en queue de peloton après un nouveau rebondissement au sujet de sa restructuration financière : OnePoint s'est retiré de la course tandis que Daniel Kretrinsky a refait surface. Le CAC 40 a perdu 0,69% à 7609 points tandis que l'EuroStoxx 50 a décliné de 0,37% à 4917 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en légère hausse sur fond de hausse du rendement du 10 ans. Du côté des valeurs, les titres Rivian et FedEx ont nettement progressé : le premier grâce à un important investissement de Volkswagen et le second à la faveur de perspectives favorables. Avant la publication de l'indice des prix PCE vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de ventes de logements neufs plus faibles que prévu en mai. Le Nasdaq Composite a gagné 0,49% à 17805,16 points et le Dow Jones a avancé de 0,04% à 39127,80 points.