Rebond en vue des marchés européens, les résultats d'entreprises s'enchaînent

(AOF) - Proches de l'équilibre vendredi, les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de cette première séance de la semaine. Le CAC 40 devrait gagner 0,54%. En fin d'après-midi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde s'exprimera sur la politique monétaire en zone euro. Cette semaine, les résultats d'entreprises vont continuer de pleuvoir avec ceux de Kering, Renault, Air Liquide, BNP Paribas, Hermès ou encore TotalEnergies. Côté statistiques, les indices PMI manufacturier et PMI composite en France et en zone euro seront publiés demain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a conclu un accord avec Knorr-Bremse AG pour la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord pour un prix d'achat d'environ 630 millions d'euros. Le groupe spécialiste de la mobilité intelligente et durable souligne que cette transaction fait partie du plan d'action global annoncé en novembre, visant à renforcer sa position dans l'industrie ferroviaire. Alstom fournira les détails de son plan lors des résultats annuels le 8 mai 2024.

Europlasma

Europlasma a procédé au tirage de la quatorzième tranche de 200 Oceane, sans BSA attachés, pour un montant nominal d’un million d’euros. Le spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 15 millions sur 3 ans, par émission de bons d’émission donnant accès à des Oceane (obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes) avec bons de souscription attachés le cas échéant.

GTT

GTT a annoncé son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2024. L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés livre le chiffre de 144,8 millions d’euros, en hausse de 81,2% par rapport au 1er trimestre 2023. GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2024, soit un chiffre d’affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 millions d'euros et un Ebitda consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 millions d'euros.

Icade

Les revenus IRFS d'Icade au premier trimestre 2024 ont augmenté de 12,3% à 322 millions d'euros. Les revenus locatifs de la Foncière s'élèvent notamment à 93,7 millions d'euros au 31 mars 2024, en croissance de 3,8% à périmètre courant, par rapport à la même période en 2023. Sur la base de l'activité à fin mars 2024, Icade confirme anticiper à fin 2024 un cash flow net courant groupe des activités stratégiques entre 2,75 et 2,90 euros par action.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la confiance des consommateurs en avril en zone euro seront publiées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,10% à 1,0666 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine proches de l'équilibre dans un contexte d’aversion pour le risque alimentée par les tensions géopolitiques. Israël a répliqué à l’attaque iranienne du week-end dernier. Côté valeurs, L'Oréal a signé la plus forte hausse du CAC 40, après avoir affiché une croissance robuste. Pluxee a affiché une des plus fortes progressions du SBF 120, bénéficiant du relèvement de ses perspectives annuelles. Le CAC 40 a perdu 0,01% à 8022 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,35% à 4919 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé, pénalisés par les valeurs technologiques. Elles souffrent notamment du repli de Netflix, dont les perspectives ont déçu. En revanche, American Express a progressé grâce à ses bons résultats au premier trimestre. Si l'aversion pour le risque a été alimentée par la réplique israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier, Téhéran semble vouloir minimiser l’attaque de cette nuit. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 37986,40 points alors que le Nasdaq Composite a reculé de 2,05% à 15282,01 points.