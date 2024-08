Rebond en vue des marchés européens, ArcelorMittal et Vallourec en vedette

(AOF) - Un rebond est attendu des Bourses européennes à l'ouverture des marchés ce mardi. Parmi les statistiques du jour, les ventes au détail en zone euro en juin seront publiées ce matin à 11h. Côté valeurs, les marchés réagiront aux résultats de Coface. Le réassureur a dégagé un résultat net en hausse au premier semestre alors que son chiffre d'affaires a reculé. Ce mardi, ArcelorMittal a annoncé avoir bouclé l'acquisition d'une participation de 27,5% au capital de Vallourec. Le sidérurgiste devient désormais l'actionnaire de référence du fabricant de tubes en acier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2024. Le groupe aéronautique a ainsi livré 77 avions commerciaux à 40 clients. En parallèle, 59 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Il a livré 400 appareils dont 28 A 350. En outre, l'entreprise a remporté 386 commandes brutes et 367 commandes nettes depuis le début de l’année 2024. La semaine dernière, Airbus avait publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2024, comme le soulignait Deutsche Bank.

Coface

Au premier semestre 2024, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 922,7 millions d'euros, en baisse de 3,1% à taux de change et périmètres constants par rapport au premier semestre 2023. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires diminue de 3,8%. Le ratio de sinistralité net s’améliore à 35%, une amélioration de 5,3 ppts par rapport au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel se monte à 217,2 millions d'euros sur ce semestre, en hausse de 17,5%.

GTT

GTT a reçu une approbation de principe (AiP) de la part d'ABS, une société de classification de premier plan mondial, pour la notation "NH3-ready" de son système de confinement Mark III sur les navires propulsés au GNL. Cette approbation permet aux réservoirs GNL équipés de la technologie Mark III d'être convertis pour l'utilisation d'ammoniac (NH3) à bord des navires propulsés au GNL, améliorant ainsi la polyvalence de ces derniers en leur permettant de fonctionner avec un autre carburant dans une seconde vie.

Vallourec

Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo dans Vallourec au prix de 14,64 euros par action, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros, sous réserve du règlement-livraison des actions. La réalisation de cette acquisition résulte de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. En conséquence, ArcelorMittal détient désormais 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital de la société.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 3,9% en juin par rapport à mai en Allemagne alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,4%. Elles avaient déjà reculé de 1,7% en mai.

En France, les données sur l'emploi salarié au deuxième trimestre et celles sur la balance commerciale en juin seront publiées à 8h45.

Les données sur les ventes au détail en juin en zone euro seront publiées à 11h.

Les données sur la balance commerciale en juin aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

Hier à Paris

Les marchés actions mondiaux ont été victimes d'un coup de grisou ce lundi en raison de craintes de récession. La baisse a été particulièrement prononcée en Asie où la Bourse de Tokyo a dévissé de 12,4%, soit sa pire séance depuis le krach d'octobre 1987. Son décrochage a été amplifié par le dénouement d'opérations de carry trade dans le sillage de la forte hausse du yen. A Paris, L'Oréal a échappé à la baisse après avoir pris une participation de 10% dans Galderma. Le CAC 40 a reculé de 1,42% à 7148,99 points et l’EuroStoxx50 a perdu 1,59% à 4564,72 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont nettement reculé à la clôture dans le sillage des places asiatiques : la Bourse de Tokyo a enregistré une baisse de 12,4%, soit la plus importante depuis le krach d'octobre 1987. Les investisseurs craignent une récession aux Etats-Unis après la publication de deux statistiques décevantes : l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier jeudi et le rapport sur l'emploi en juillet, vendredi. Ce lundi, le PMI Composite a légèrement reculé en juillet. Le Dow Jones a perdu 2,60% à 38703 points et le Nasdaq Composite a dévissé de 3,43% à 16200 points.