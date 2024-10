Rebond en vue des marchés américains avant le PMI

(AOF) - Les indices à Wall Street devraient rebondir à l'ouverture de la séance ce jeudi, après une nouvelle série de résultats d'entreprises. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont inférieures aux attentes. Les indices PMI manufacturier et des services aux Etats-Unis au mois d'octobre seront connus à 15h45. Côté valeurs, Tesla a dévoilé des résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu. IBM devrait reculer en raison de revenus légèrement sous les attentes. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,40% et 0,64%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé à nouveau dans le rouge. Les investisseurs ont pris connaissance ce mercredi du livre beige de la Fed. La Réserve fédérale indique que l'activité économique est restée stable dans la plupart des régions des États-Unis depuis le début du mois de septembre. Côté valeurs, outre les résultats d'entreprises, McDonald's s'est replié, finissant à la dernière place du Dow Jones, après un problème sanitaire (bactérie Escherichia coli). Le Dow Jones a perdu 0,96% à 42514,95 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 1,60% à 18276,65 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 227 000 la semaine dernière, contre 243 000 attendu, après 242 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre sera connu à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en septembre seront publiées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. La compagnie aérienne américaine a rehaussé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette de 1,35 à 1,60 dollar contre de 0,70 à 1,30 dollar précédemment. Malheureusement le Département américain des Transport lui a infligé hier une amende de 50 millions de dollars pour n'avoir pas fourni une assistance "sûre, digne et rapide" aux passagers en fauteuils roulants.

Boeing

64% des salariés de Boeing dans la région de Seattle aux Etats-Unis ont largement rejeté hier le dernier projet d'accord social proposé par le constructeur aéronautique américain : une augmentation des salaires de 35% sur 4 ans mais sans rétablir le système de retraite supprimé en 2008 que réclamaient de nombreux salariés. Les 33 000 grévistes poursuivent donc leur mouvement. Ils sont en grève depuis le 13 septembre dernier. Le syndicat IAM qui les représente demande une hausse des salaires de 40%.

IBM

IBM devrait ouvrir dans le rouge en raison de revenus légèrement sous les attentes. Au troisième trimestre, le géant informatique a essuyé une perte nette de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action contre un bénéfice de respectivement 1,7 milliard de dollars et 1,87 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,30 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus.

Microsoft

Le réseau social professionnel, propriété de Microsoft, LinkedIn a été condamné à une amende de 310 millions d'euros pour avoir enfreint le règlement européen sur les données dans le domaine de la publicité ciblée. La commission irlandaise de protection des données (DPC), qui est l'autorité de contrôle principale de LinkedIn, avait été saisie d'une plainte via la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. La décision de la DPC comprend également un blâme et une injonction à LinkedIn de mettre son traitement des données en conformité.

Newmont

Newmont a affiché un bénéfice par action ajusté de 0,81 dollar au troisième trimestre, contre 0,85 dollar de consensus. Le chiffre d'affaires s'est établi à 4,61 milliards de dollars, contre 4,67 milliards de dollars attendus. La société a produit 1,67 million d'onces d'or au cours de ce trimestre, soit une augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent. Son résultat net ressort à 922 millions de dollars contre 853 millions de dollars au second trimestre. L'Ebitda s'élève à 1,78 milliards de dollars contre 1,74 au second trimestre.

Southwest Airlines

Southwest Airlines annonce avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott après une bataille de plusieurs mois. Selon le compromis, le CEO Bob Jordan que le fonds voulait évincer conservera finalement son poste, tandis que le président exécutif Gary Kelly partira à la retraite plus tôt que prévu, le 1er novembre. La compagnie aérienne américaine ajoutera six administrateurs à son conseil d'administration. Cet accord intervient le jour de la présentation de ses résultats.

Tesla

Tesla est attendu en hausse de 12% en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche un bénéfice par action ajusté en hausse de 9% sur un an à 0,72 dollar, surpassant de 14 cents le consensus. Tesla anticipe une "légère croissance" des livraisons de véhicules en 2024.

UPS

Le chiffre d'affaires consolidé d'UPS ressort à 22,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 5,6% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation consolidé s'élève à 2 milliards de dollars, en hausse de 47,8% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action ajusté (non GAAP) a été de 1,76 dollar, soit 12,1 % de plus que pour la même période en 2023.