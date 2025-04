Rebond en vue à Wall Street, discussions USA-Japon pour assouplir les taxes

(AOF) - A l'instar des Bourses européennes, les marchés actions américains devraient rebondir, dans ce contexte de guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Le président américain assure qu'il n'envisage pas de pause dans les droits de douane et se félicite que "presque chaque pays veut négocier" avec les États-Unis. C'est le cas du Japon qui demande à obtenir un allègement de ces droits après que les Américains ont imposé une taxe de 24% sur les produits japonais. Avant les premières transactions, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 1,99% et 1,88%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Donald Trump se montre inflexible sur le front des droits de douanes malgré une rumeur de pause sur leur application, rapidement démentie par la Maison Blanche. Côté valeurs, Tesla a reculé après que l'analyste Daniel Ives (Wedbush) a fortement abaissé son objectif de cours sur la valeur de 550 dollars à 315 dollars, prévoyant que la guerre commerciale engagée par Donald Trump aura un impact important sur le constructeur américain. Le Dow Jones s'est replié de 0,91% à 37 965 points et le Nasdaq a gagné 0,10% à 15 603 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Broadcom, dont l'action progresse de plus de 3% en avant-Bourse, a annoncé avoir lancé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars et courant jusqu'au 31 décembre. "L'annonce reflète la confiance du conseil d'administration dans la force des franchises diversifiées de semi-conducteurs et de logiciels d'infrastructure de Broadcom", a fait savoir son PDG, Hock Tan.

Levi Strauss

Levi Strauss a fait état d'un bpa de 38 cents par action au premier trimestre, dépassant les estimations de 28 cents. Le chiffre d'affaires du fabricant de blue jeans a progressé de 3 %, à 1,5 milliard de dollars, démontrant ainsi sa " résilience face à l'incertitude économique persistante et aux pressions tarifaires ". Concernant ses perspectives pour l'année à venir, la firme californienne a réitéré une croissance de son chiffre d'affaires de 3,5 à 4 % et un bénéfice dilué par action de l'ordre de 1,20 à 1,25 dollar.

Marvell

Infineon a annoncé l'acquisition de l'activité Ethernet automobile du groupe américain Marvell pour 2,5 milliards de dollars en numéraire. Les activités rachetées devraient générer des revenus de 225 à 250 millions de dollars américains au cours de l'année civile 2025 et afficher une marge brute d'environ 60 %.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La chaîne américaine de pharmacies en cours de rachat par le fonds Sycamore Partners, affiche un bénéfice par action de 0,63 dollar contre un consensus de 0,53 dollar, pour un chiffre d'affaires de 30,38 milliards de dollars (29,67 milliards attendus). Elle a cependant retiré ses prévisions annuelles du fait de son rachat qui devrait déboucher sur un retrait de la cote.