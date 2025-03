Rebond en vue à Wall Street avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en territoire positif à l'ouverture d'une séance qui sera animée par la décision de politique monétaire de la Fed en début de soirée. La réserve fédérale américaine devrait maintenir ses taux inchangés. Hier, Vladimir Poutine et son Donald Trump ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Sur le front des valeurs, General Mills a réduit ses prévisions annuelles. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent de 0,20% et 0,32%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont baissé à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans a cédé 1,6 point de base à 4,29%. Après les statistiques décevantes de lundi, les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle ont dépassé les attentes. Du côté des valeurs, Google s'est renforcé dans la cybersécurité en rachetant Wiz pour 32 milliards de dollars en numéraire. Le Dow Jones a perdu 0,62% à 41 581,31 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,71% à 17504,12 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera publiée à 15h30 et la décision de politique monétaire de la Fed à 19 heures.

Les valeurs à suivre

BlackRock

La société de capital-investissement Cinven a accepté de vendre le groupe Viridium (une plateforme européenne de consolidation de l'assurance-vie) à un consortium composé d'Allianz, BlackRock, T&D Holdings, Hannover Re et Generali Financial Holdings. La valeur de la transaction s'élève à environ 3,5 milliards d'euros. Cinven se retire de son investissement majoritaire dans Viridium après plus d'une décennie à développement l'activité d'assurance. Viridium restera une plateforme indépendante et autonome, dirigée par l'équipe de management actuelle.

General Mills

General Mills annonce avoir réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, le groupe subissant le contrecoup de la demande de snacks salés et d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, dans un contexte de concurrence des marques de distributeurs. "L'entreprise s'attend à ce que l'incertitude macroéconomique continue d'avoir un impact sur les consommateurs au quatrième trimestre", a déclaré le fabricant de Cheerios.

GE Vernova

Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova a conclu un accord avec RWE pour fournir 109 de ses éoliennes terrestres de 2,8 MW-127m afin d'alimenter le parc éolien Honey Mesquite dans le comté de Glasscock, au Texas, et de réalimenter le parc éolien Forest Creek près de Big Spring, au Texas. Les livraisons des éoliennes pour les deux projets devraient commencer plus tard dans l'année. Ces projets porteront à plus de 1 gigawatt (GW) la capacité éolienne reconstruite et réalimentée de RWE aux États-Unis.