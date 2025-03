Rebond en vue à Wall Street après l'inflation

(AOF) - Après un début de semaine dans le rouge, les marchés américains devraient rebondir. A une semaine de la décision de la Fed, les prix à la consommation ont décéléré en février à un rythme plus marqué que prévu. Ce mercredi marque l'entrée en vigueur des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium décidés par Trump. La Commission européenne a annoncé son intention de riposter par des surtaxes sur 26 milliards d'euros de produits américains dès le mois prochain. Les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq progressent respectivement de 0,11% et 0,15%

Hier à Wall Street

Au lendemain d'un lundi noir, les marchés actions américains ne sont pas parvenus à inverser la tendance. L'inquiétude des investisseurs prévaut après les nouvelles salves de droits de douane annoncées par le président Donald Trump qui a doublé à 50% les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Les chiffres de l'inflation américaine en février sont attendus ce mercredi à une semaine de la décision de la Fed.Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance en baisse. Le Dow Jones s'est replié de 1,14% à 41433 points et le Nasdaq a cédé 0,18% à 17436 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a progressé de 2,8% en février, en rythme annuel, contre un consensus de 2,9% après 3% en janvier. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, contre un consensus de 0,3% et après une progression de 0,5% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,1% en rythme annuel, contre un consensus de 3,2%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendu.

Les valeurs à suivre

Groupon

Groupon flambe de près de 18% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour 2025 supérieur aux attentes. Le spécialiste des achats groupés s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 se situe entre 493 et 500 millions de dollars, contre 491,48 millions de dollars attendus par les analystes. Au quatrième trimestre, ses revenus ont atteint 130,4 millions de dollars contre 127,74 millions de dollars. Le titre recule de près de 20% depuis le 1er janvier.

Rocket Lab

Rocket Lab, spécialiste des services de lancement et des systèmes spatiaux, a conclu une lettre d'intention non contraignante avec certains prêteurs pour acquérir une participation majoritaire dans Mynaric AG, sous réserve de l'obtention de certaines approbations gouvernementales. L'acquisition d'environ 75 millions de dollars, si elle est réalisée, devrait renforcer les capacités de Rocket Lab en tant que fournisseur de lancements, fabricant d'engins spatiaux et fournisseur d'équipements satellitaires à grande échelle.

Intel

Le champion taïwanais des semi-conducteurs TSMC a proposé aux entreprises américaines Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom de prendre des parts dans une coentreprise chargée d'exploiter les usines d'Intel, selon quatre sources au fait du dossier rapporte Reuters. TSMC prendrait la direction de la division fonderie d'Intel, sans pour autant en détenir la majorité. L'agence de presse évoque des discussions préliminaires et indique par ailleurs que Donald Trump aurait demandé à TSMC de l'aide pour redresser Intel. Face à ces annonces, le titre Intel bondit en avant-Bourse.