Rebond en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris s'apprêtait à rebondir à l'ouverture mercredi au lendemain d'une forte consolidation des marchés occidentaux, tandis que le marché de la dette souveraine affichait une accalmie.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 montait de 0,69% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un fort recul de 2,17%.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage des inquiétudes qui entourent un désaccord persistant entre les Républicains et les Démocrates pour empêcher un shutdown (fermeture administrative) d'une partie du gouvernement fédéral américain, des tensions concernant le secteur de l'énergie et de la hausse du rendement des emprunts d'Etat américains", indique John Plassard, responsable des investissements chez Mirabaud.

La hausse des prix de l'énergie, et plus particulièrement celle du pétrole qui renforce les craintes d'inflation, a largement contribué à la forte baisse des indices boursiers et à faire grimper les rendements souverains mardi, les investisseurs redoutant un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté.

La tonalité des propos des banquiers centraux est cependant restée mesurée, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et le patron de la Banque centrale Jerome Powell ayant répété que la hausse des prix était transitoire.

Les marchés ont "entendu depuis des mois que l'inflation est transitoire et que les taux directeurs seraient maintenus jusqu'en 2024 mais vu la situation qui préoccupe les décideurs, une hausse des taux pourrait être sur la table d'ici à la fin de l'année", explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"L'attention sera portée une nouvelle fois sur des allocutions de plusieurs banquiers centraux dont le trio Christine Lagarde, présidente de la BCE, Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre et Jerome Powell, patron de la Réserve fédérale américaine", au colloque annuel de la BCE, ajoute l'expert.

Aux Etats-Unis, la tension devrait rester palpable alors que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu mardi que le pays serait à court de ressources le 18 octobre si le plafond de la dette n'est pas relevé.

Elle a mis en garde contre les conséquences "désastreuses" d'un défaut de paiement américain, jamais intervenu dans l'histoire.

Pour ne rien arranger, les Démocrates se déchirent autour des plans titanesques d'investissements voulus par le président Joe Biden, qui languissent au Congrès faute de consensus, à l'approche d'une grande date butoir jeudi.

Valeur à suivre

Airbus : Bernstein relève sa recommandation à "surperformance", selon Bloomberg.

