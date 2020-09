Rebond du secteur des biotechnologies

Les ETFs exposés aux indices actions biotechnologiques ont bondi hier.

Le marché actions aux États-Unis était en hausse ce lundi, soutenu d'une part par l'augmentation des opérations de fusions et acquisitions dans les secteurs de la technologie, des télécoms et de la biotechnologie et de l'autre par l'espoir grandissant de l'arrivée d'un vaccin contre le COVID-19 sur le marché d'ici la fin de l'année. Les ETFs exposés aux indices actions biotechnologiques ont bondi hier de 4,18% en moyenne d'après le segment dédié sur TrackInsight. Ce rebond rapproche la performance sur un mois du point d'équilibre, à -1,45%. Depuis le début de l'année, ce segment de 12 ETFs a progressé de 9,76% et collecté $ 1,17 Mds au total malgré la sortie de $ 475 millions sur les 30 derniers jours.

