Rebond du commerce taïwanais avec ces ETFs

Selon le ministère taïwanais des Affaires économiques (MOEA), les commandes d’exportations taïwanaises ont bondi de 21,1 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 51,6 milliards de dollars américains en février 2021, accélérant ainsi la hausse de 11,7 % du mois précédent et dépassant les attentes d’une augmentation de 12,75 %.

Les commandes sont restées robustes pour les produits électroniques (31,6 %) et pour les produits d’information et de communication (29,7 %). Les commandes en provenance des États-Unis ont bondi de 23,5 %, suivies par une hausse de 22,3 % des commandes en provenance d’Europe, tandis que celles en provenance de son principal partenaire commercial, la Chine, ont augmenté de 17,6 %.

Huang Yu-ling, responsable du département des statistiques du MEA, a déclaré aux journalistes que l’augmentation des commandes à l’exportation de Taïwan en février, qui représente également 24 mois consécutifs de croissance, peut être attribuée à une amélioration de l’approvisionnement en matières premières et à une demande robuste pour les nouvelles technologies émergentes telles que la 5G, le calcul haute performance et les applications émergentes.

Les investisseurs qui parient sur une année économique stellaire à Taïwan peuvent s’exposer par le biais de fonds négociés en bourse. iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) et Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) sont deux options disponibles. L’EWT est le plus important avec plus de 6,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds cherche à suivre l’indice MSCI Taiwan 25/50 et investit dans les grandes et moyennes entreprises de Taïwan. En termes d’allocation sectorielle, les technologies de l’information (58%) sont les plus exposées, suivies par les financières (20%), les matériaux (7,47%) et les industrielles (5%). Au 18 mars 2022, il y a 87 positions. Les principaux noms sont Taiwan Semiconductor Manufacturing (21 %), Mediatek inc. (4,76 %), Hon Hai Precision Industry Ltd. (4,22 %), United Micro Electronics (2,15 %) et Fubon Financial Holdings Ltd. (2.02%).

EWT a un ratio de dépenses total de 0,57% et se négocie sur le NYSE Arca. Cette année, le cours de l’ETF a chuté de -6,1% en raison de la hausse des turbulences macroéconomiques et géopolitiques mondiales.

En Europe, iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN), Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF (XMTW) et HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF (HTWN) sont trois options disponibles. L’IWTN cherche à suivre l’indice MSCI Taiwan 20/35 et offre une exposition aux grandes et moyennes entreprises de Taiwan. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,74 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes telles que la London Stock Exchange (IDTW, USD ou ITWN, GBP), Euronext Amsterdam (ITWN, EUR), Deutsche Boerse Xetra (IQQT, EUR), Borsa Italiana (ITWN, EUR) et SIX Swiss Exchange (ITWN). Cette année, le cours de l’action ITWN (LSE, GBP) a baissé de -4,7 %, ce qui correspond à la performance de son homologue américain EWT.

