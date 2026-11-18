Rebond du chat mort : ne tombez plus dans ce faux signal boursier

L'usage de métaphores dans les analyses financières est fréquent. Les lecteurs enthousiastes de l'actualité boursière découvrent ces expressions imagées. Après la stratégie des "picks and shovels", soit en français "pioche et pelle", penchons-nous sur une autre d'entre elles : le rebond du chat mort.

D'où vient cette expression cynique ?

Cette expression vient tout droit du jargon financier anglo-saxon ("dead cat bounce"). Il faut remonter au 7 décembre 1985 pour entendre cette expression. Ce jour-là, les bourses de Singapour et de Malaisie dévissaient totalement. Au terme de plusieurs jours d'écroulement, le marché a connu une légère remontée, redonnant un peu d'espoir aux investisseurs.

Deux journalistes du journal financier Financial Times (Chris Sherwell et Wong Sulong) questionnaient alors un courtier pour lui demander si la crise s'approchait de la fin. Le courtier leur répond froidement : "Même un chat mort rebondira si on le fait tomber de suffisamment haut."

La métaphore était si mémorable dans les esprits et un brin insolente que les traders de Wall Street se sont accaparés cette expression.

Un gestionnaire de fortune américain, Raymond DeVoe Jr, s'est alors emparé de cette phrase dans ses lettres financières en avertissant ses clients : "Attention au rebond du chat mort !"

L'image du choc

Si on devait expliquer ce concept aux enfants de 10 ans dans une salle de classe, on leur dirait : "si on faisait tomber de très haut un objet totalement mou et sans vie (comme un sac très lourd, ou selon la métaphore britannique un chat mort), l'impact au sol le ferait quand même sautiller un tout petit peu avant qu'il ne s'écrase définitivement."

Dans l'univers de la Bourse, cette expression est employée pour décrire la reprise temporaire d'un actif en baisse (action, devise, indice, matière première) après un effondrement. Un rebond technique soudain survient alors sur un laps de temps très court (de quelques heures à quelques séances).

Le piège psychologique du Bull Trap

L'euphorie ne doit pas toutefois pas laisser place à la déconvenue. Face à cette remontée, les investisseurs supposent que l'actif est sur la voie de la guérison et que la tendance va s'inverser. Or, ce n'est qu'un rebond éphémère après une phase de ventes massives. Rapidement, le cours reprend sa trajectoire initiale : une chute vertigineuse.

L'illusion de reprise d'une hausse se propage. Le moindre moment d'éclaircie est vu à tort comme une possibilité d'achat. Ce piège psychologique (souvent appelé Bull Trap ou "piège à acheteurs") peut altérer le jugement et pousser les investisseurs à négliger les fondamentaux de l'entreprise pour se focaliser sur des mouvements spéculatifs de court terme.

Qu'il touche une action, un indice, une devise ou une matière première, ce rebond ne traduit aucune amélioration réelle de l'actif, mais s'explique par des facteurs mécaniques :

- Le rachat de positions courtes (Short Covering) : Les vendeurs à découvert, qui avaient parié sur la baisse, rachètent leurs actions pour encaisser leurs gains, ce qui fait monter artificiellement le cours.

- La chasse aux bonnes affaires : Des investisseurs particuliers achètent l'action simplement parce qu'elle semble "pas chère" par rapport à son niveau d'avant la chute.

Pour dissocier un redémarrage d'un rebond du chat mort, il faut observer attentivement les volumes d'échanges sur les marchés boursiers.

Vrai redémarrage ou rebond du chat mort : comment faire la différence ?

Déchiffrer ce concept est indispensable pour prendre de bonnes décisions et éviter la précipitation, en particulier pour les entreprises dont les stratégies d'investissement ont un fort impact sur la trésorerie.

Pour distinguer un vrai redémarrage d'un simple rebond du chat mort, il faut observer deux critères majeurs :

- Les volumes d'échanges : un vrai retournement de tendance s'accompagne de volumes d'achats très élevés et soutenus dans le temps (les grands institutionnels reviennent sur le titre). Si le rebond se fait avec de faibles volumes, il s'agit très probablement d'un rebond du chat mort.

- Les catalyseurs fondamentaux : un rebond sur une action ne se transforme en reprise durable que si la société présente des éléments concrets : un plan de restructuration solide, un changement d'équipe dirigeante, des résultats supérieurs aux attentes ou un assouplissement de la politique monétaire. Sans catalyseur positif, la baisse reprend inéluctablement son cours.

Le cas de Lehman Brothers

L'exemple le plus parlant est celui de l'ancienne banque d'investissement Lehman Brothers. Elle a affiché a un succinct rebond durant la crise financière mondiale de 2007-2008 avant de déposer le bilan.

Sur cette période, l'action de la banque d'affaires a enduré une baisse quasi continue à cause de sa large exposition aux prêts hypothécaires à risque (subprimes). Pourtant, au milieu de l'année 2008, le titre a affiché de brefs mouvements de hausse spectaculaires. Par conséquent, certains investisseurs considéraient que l'action avait touché le fond tandis que les vendeurs à découvert rachetaient leurs positions pour obtenir leurs gains.

Cette reprise n'était qu'une chimère. Les fondamentaux de la banque poursuivaient sa grave détérioration, menant à sa faillite historique le 15 septembre 2008 et réduisant la valeur de l'action à zéro.

(image générée par l'IA - Gemini)