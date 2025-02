Rebond du CAC 40 : multiplication des résultats d'entreprises

(AOF) - Les marchés européens rebondissent - à l'exception de la place londonienne - grâce à des résultats d'entreprises meilleurs qu'anticipé. Les taux longs ont en outre tendance à se stabiliser après leur progression de ces derniers jours. A Paris, les performances annuelles de Schneider, Eramet et Covivio sont saluées. Lourde sanction en revanche pour Carrefour en raison de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,61% à 8160,21 points et l'EuroStoxx50, 0,64% à 5495,94 points.

En Europe, Mercedes Benz (-1,80% à 60,08 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice DAX et l'indice Eurostoxx 50 après avoir publié des résultats et des perspectives dégradés. Le constructeur automobile allemand annonce le lancement d'un plan de transformation visant à réduire ses coûts de production de 10 % d'ici 2027. Le conseil d'administration de la société proposera cependant un dividende de 4,30 euros par action, contre 5,30 euros en 2023. UBS reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 55 euros, Stifel est à Conserver avec un objectif de 64 euros.

Au sein d'un marché orienté à la hausse, Schneider Electric (+5,50% à 260,80 euros) culmine en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage de ses solides résultats annuels et de perspectives favorables. Le groupe technologique a fait état d'un résultat net de 4,3 milliards d’euros, en hausse de 7 % et d'un Ebitda ajusté de 7,1 milliards d'euros, en croissance organique de 14% et au-dessus des prévisions qui ciblaient 6,91 milliards d'euros. La marge brute s'affiche à 42,6% contre 41,8% un an plus tôt.

Carrefour dévisse de 8,72% à 12,51 euros à rebours d'un marché orienté à la hausse. Le géant de la distribution est sanctionné en Bourse dans le sillage de résultats annuels mitigés et de perspectives décevantes. Le groupe présidé par Alexandre Bompard a dégagé un bénéfice net de 1,08 milliard d'euros en 2024, en retrait de 11% alors que les analystes ciblaient 1,15 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est contracté de 2,2% à 2,21 milliards d'euros contre un consensus de 2,28 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en février et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30. L'indice des indicateurs avancés en janvier sera connu à 16h.

Toujours aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30 suivies à 18h de celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,16% à 1,0442 dollar