Rebond du CAC 40 : les pires des scénarios écartés

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés, en particulier la Bourse de Paris. Les résultats électoraux de dimanche écartent les scénarios les plus noirs pour la communauté financière. Il s’agissait de l’obtention de la majorité absolue par le Nouveau Front populaire - dont le programme est dispendieux et défavorable au milieu des affaires - ou par le Rassemblement national, dont le programme aurait potentiellement accru les déficits. Les secteurs sanctionnés après l'annonce de la dissolution rebondissent. Vers 12h30, le CAC 40 gagne 1,47% à 7589 points et l'EuroStoxx50, 0,87% à 4937 points.

A Paris, Airbus (+2,04% à 130,88 euros) enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 après l'annonce d'un accord contraignant avec le producteur américain d'aérostructures, Spirit AeroSystems. Celui-ci comprend l'acquisition potentielle d'activités majeures liées à Airbus, notamment la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Caroline du Nord, États-Unis) et à Saint-Nazaire (France), la production des ailes et du fuselage central de l'A220 à Belfast (Irlande du Nord) et à Casablanca (Maroc), ainsi que la production des pylônes de l'A220 à Wichita (Kansas, États-Unis).

Moins d'une semaine après l'annonce de la fin des négociations avec le consortium mené par Onepoint, Atos est parvenu à un accord sur les principaux termes d'un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de détenteurs de ses obligations. Ses créanciers financiers deviendront ainsi ses principaux actionnaires. L'action Atos reste volatile. Après avoir atteint un plus haut ce matin à 1,22 euro, le titre perd 3,75% à 0,949 euro. Le groupe informatique en difficulté a rappelé que ce plan entraînera une dilution massive pour ses actionnaires actuels.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des directeurs d’achat s’est replié de 46,4 en mai à 45,4 en juin pour le secteur manufacturier français, mettant en évidence une accélération de la contraction par rapport au mois précédent, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 45,3.

L’indice des directeurs d’achat s’est replié de 45,4 en mai à 43,5 en juin pour le secteur manufacturier allemand. Il met en évidence une accélération de la contraction par rapport au mois précédent, mais elle est conforme au consensus

de 45,3.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié pour la quatrième fois au cours des cinq derniers mois en juin. "Ayant reculé de 47,3 en mai (un sommet de quatorze mois) à 45,8, il met en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro ainsi qu'une accélération de la contraction en juin", explique S&P Global. Il était attendu à 45,6.

En Allemagne, l'inflation en juin sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur manufacturier en juin sera publié à 15h45. Les dépenses de construction en mai et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin seront dévoilés à 16 heures.

Vers 12H00, l'euro progresse de 0,35% à 1,0752 dollar.