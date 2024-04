Rebond du CAC 40 : l'inflation européenne réserve une bonne surprise

(AOF) - Les marchés actions européens ont légèrement progressé grâce au ralentissement de l'inflation en Europe. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en mars 2024, contre 2,6% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat. Aux Etats-Unis, le marché du travail confirme sa solidité. 184000 postes ont été créés dans le secteur privé en mars. A Paris, les investisseurs ont salué la finalisation de la cession des activités d'administration de biens de Nexity. L’indice CAC 40 a rebondi de 0,29% à 8153,23 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,56% à 5070,44 points.

CMA CGM a annoncé rejoindre Flexis SAS, la coentreprise fondée le 22 mars 2024 par les groupes Renault et Volvo (-1,64% à 287,60 couronnes suédoises) et dédiée au développement de la nouvelle génération de fourgons électriques. Le spécialiste du transport maritime et de la logistique prend une participation de 10% dans Flexis SAS via son fonds d'énergie Pulse et devrait investir jusqu'à 120 millions d'euros d'ici 2026. Les constructeurs Volvo et Renault, qui détiennent chacun 45% dans Flexis SAS, devraient pour leur part investir 300 millions d'euros chacun d'ici trois ans.

La finalisation de la cession des activités d'administration de biens de Nexity à Bridgepoint permet à l’action du promoteur immobilier de figurer parmi les principales progressions de l’indice SBF 120. Le titre du principal promoteur immobilier français a gagné 4,25% à 9,695 euros, mais chute de plus de 40% depuis le début de l’année. Confronté à la crise brutale du marché immobilier, Nexity a dévoilé fin février des résultats 2023 et de perspectives dégradés. La transaction a été réalisée, comme prévu, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros.

Lacroix a chuté de 6,92% à 24,20 euros au lendemain de la publication de résultats 2023 en baisse. Le résultat net, part du groupe, a chuté de 64,1% à 4,3 millions d'euros. L'Ebitda courant du spécialiste des équipements et des technologies connectés a reculé de 6,1% à 41,6 millions d'euros, matérialisant un taux de marge de 5,5% contre 6,3% en 2022.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en mars 2024, contre 2,6% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters s'élevait à 2,6%.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,5%, stable par rapport au taux enregistré en janvier 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,6% enregistré en février 2023, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6% en février 2024, un taux également stable par rapport à ceux enregistrés en janvier 2024 et février 2023.

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 184000 en mars aux Etats-Unis contre un consensus de 148000 après 155000 en février, selon le rapport ADP.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en mars à 52,1 après 52,5 en février, selon S&P Global. Il est quasiment en ligne avec les attentes : 52,2.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services de S&P Global est en ligne avec les attentes en mars : 51,7. Il était de 52,3 en février.

En mars, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 51,4 contre un consensus de 52,8, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52,6 en février.

Vers 17h50, l'euro gagne 0,50% à 1,0827 dollar.