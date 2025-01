Rebond du CAC 40 et en Europe, détente sur les rendements obligataires

(AOF) - Les marchés européens rebondissent, soutenus par un apaisement des tensions sur le marché des taux. Pour le moment, l'écart de rendement entre les taux longs allemand et français est quasi stable à 86 points de base. Les investisseurs seront attentifs au discours de politique générale que prononcera cet après-midi le Premier ministre François Bayrou. Côté valeurs, Safran enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1,11% à 7491,17 points et l'Eurostoxx 50 avance de 1,04% à 5005,84 points.

En Europe, Lindt & Sprüngli gagne 5,30% à 10 330 francs suisses à la Bourse de Zurich, suite à son excellente performance en 2024. L'année passée, le groupe a vu ses ventes augmenter de 7,8% en organique, dépassant le consensus de 7,2%. Le chiffre d'affaires du chocolatier suisse a augmenté de 5,1% à 5,47 milliards de francs suisses en données publiées, influencées par un effet de change négatif de 2,7%. "Cette augmentation a été soutenue par des hausses de prix de 4-6% pour compenser la hausse des prix du cacao, ainsi que par un développement solide du volume/mix", explique la société.

Safran (+2,97% à 225,40 euros) enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Le broker passe d"Acheter" contre "Conserver" et a rehaussé son objectif de cours de 230 à 260 euros. "Suite à la journée investisseurs 2024 et à la baisse de ces derniers mois, nous relevons Safran à l'Achat sur la base d'une forte croissance du BPA (21% de taux de croissance moyen pour 2023-2028), justifiant un multiple plus élevé que celui que nous avions précédemment pris en compte", explique le broker.

Morgan Stanley a relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Pondération en ligne sur Worldline (+1,65% à 7,40 euros) et relevé son objectif de cours de 7 euros à 8 euros dans le cadre d'une étude sectorielle en Europe. Tout au long de 2024, le bureau d'études est resté à sous-pondérer, bien que la valeur se négocie sur des multiples de valorisation très bas, car il considérait que les perspectives de croissance étaient très incertaines et que la visibilité sur la génération de free cash flow à court terme était limitée.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 172,5 milliards d'euros fin novembre 2024, selon les données publiées mardi par le ministère chargé des comptes publics. Fin novembre 2023, le déficit s'élevait à 197,965 milliards d'euros. Fin octobre 2024, il s'élevait à 157,4 milliards d'euros.

Les données sur les prix à la production aux Etats-Unis en décembre seront publiées à 14h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,13% à 1,0259 dollar