Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rebond des ventes de Kering au T3, croissance de Gucci ralentie Reuters • 22/10/2020 à 18:08









22 octobre (Reuters) - Kering PRTP.PA a fait état jeudi d'un redressement net de son activité trimestrielle portée par une très forte croissance de ses ventes en Chine continentale et le rebond de la demande en Amérique du Nord, battant ainsi les estimations en dépit de la performance ralentie de Gucci, sa marque vedette. Le groupe de luxe français affiche un chiffre d'affaires en retrait de 1,2% en comparable quand les analystes tablaient sur une baisse de 8% à 13%. Les performances de Gucci, principal contributeur aux profits de Kering, ont baissé de 8,9% au troisième trimestre contre une progression de l'ensemble des marques du groupe. (Silvia Aloisi ; version française Juliette Portala)

Valeurs associées KERING Euronext Paris -0.66%