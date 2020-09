Rebond des valeurs technologiques sur fond de résurgence des cas de Covid-19 et de craintes de reconfinement

Semaine du 21 au 27 Septembre 2020

Semaine du 21 au 27 Septembre 2020

Bien que les marchés actions américains aient rebondi vendredi grâce aux valeurs technologiques, le S&P 500 finissait une fois de plus la semaine dans le rouge (-0.6%, la quatrième négative d'affilée) tandis que les petites capitalisations américaines plongeaient de -4.03% (Russell 2000). A contrario, le NASDAQ Composite fortement pondéré par la tech gagnait +1.11%, mettant ainsi un terme à trois semaines de pertes consécutives. Apple s'envolait de +5.09%, soutenue par Morgan Stanley qui voit dans la récente correction un point d'entrée intéressant en amont du lancement de l'iPhone 12. Amazon (+4.75%) et Microsoft (+3.71%) n'étaient pas loin derrière au niveau performance, cette dernière étant sous les feux de la rampe après l'annonce de son acquisition, pour 7.5 milliards de dollars, de ZeniMax Media (maison-mère de l'éditeur de jeux Bethesda Softworks).

Parmi les principaux secteurs S&P, les valeurs technologiques (IT) ont logiquement surnagé (+2.13%), tandis que les actions "value" prenaient l'eau sur fond de craintes récurrentes pour la croissance américaine, en l'absence d'un nouveau stimulus fiscal. Pourtant, le sentiment des investisseurs aurait pu s'améliorer après que le secrétaire d'Etat, Steven Mnuchin, et Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants, aient déclaré qu'ils prévoyaient de reprendre les négociations sur un nouveau programme de relance avant la prochaine élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, l'énergie (en baisse de -8.6% sur la semaine, avec le brut WTI qui perdait -2.09%), les matériaux de base (-4.62%), les financières (-4.24%, avec plusieurs grandes banques sous pression, suite à la publication d'un rapport de l'ICIJ (International Consortium for Investigative Journalists) faisant état de transactions suspectes), et les valeurs industrielles (-2.6%) tiraient le marché vers le bas.

En Europe, les actions piquaient également du nez (MSCI EMU abandonnant -4.16%) en raison de l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus et des menaces potentielles de reconfinement qui pourraient en découler.

Les marchés asiatiques ne faisaient pas mieux (Shanghai Composite : -3.56%, NIKKEI : -0.67%, KOSPI : -5.54%, NIFTY 50 : -3.95%), à l'exception de l'Australie où l'indice phare (S&P/ASX 200) prenait +1.71%.

Les marchés émergents tremblaient tout autant en lâchant -4.46% (MSCI EM) sur la semaine.

Sur le front des taux d'intérêt, le rendement de l'emprunt d'Etat américain retournait vers le point bas de son canal de fluctuation des 5 dernières semaines à +0.66%, soit -4bps sur 5 jours. Même mouvement sur le Bund allemand de même échéance (-0.53%, soit -5bps).

Sur les marchés de crédit, le décor a radicalement changé après des mois d'accalmie, aussi bien du côté des obligations de notation « investissement » (-0.26% en Europe et -1.17% aux Etats-Unis) que des titres à haut rendement (-1.42% en Europe et -1.75% aux Etats-Unis). Toutefois, la plus forte variation hebdomadaire concerne la dette émergente (-3.16% en devises locales).

Enfin, l'or a plié sous la barre des $1,900 l'once pour la première fois depuis plus de deux mois (-4.88% sur la semaine, clôturant à $1,857.80), alors que le dollar continuait à se renforcer (EUR-USD : -2.08%).

