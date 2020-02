Rebond des petites capitalisations chinoises

Le segment dédié aux petites capitalisations chinoises a rebondi porté par l'optimisme des marchés.

Le segment dédié aux petites capitalisations chinoises a rebondi, porté par l'optimisme des marchés qui espèrent que l'impact du coronavirus sur la croissance économique du pays sera mois important que prévu et que la baisse enregistrée est excessive. Les 12 ETFs inclus dans ce segment ont gagné 2,07% en moyenne sur la journée de mardi 4 février. Signe de ce regain de confiance, une collecte de $ 300 millions de nouveaux actifs dans ce segment a été enregistrée hier alors que 200 millions avaient déjà été injectés lundi via le marché primaire. Depuis le début de l'année, ce segment a perdu 5,63% après avoir touché un plus haut il y a seulement deux semaines, le 20 janvier, à +7,54%. Il représente $ 8,7 milliards d'actifs sous gestion.

En savoir plus sur les valeurs chinoises de petite capitalisation.