Rebond des marchés européens sur fond de détente des taux longs

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi ce mercredi après avoir clôturé dans le rouge mardi sur fond de tensions géopolitiques. Les publications de résultats de sociétés ont animé la séance. Soutenu par LVMH et Hermès, l'indice CAC 40 a repris 0,62% à 7981,51 points. L'EuroStoxx50 a gagné seulement 0,1% à 4921,68 points. L'Europe a réduit ses gains alors que Wall Street a basculé dans le rouge. Le Dow Jones perd 0,30% et le Nasdaq Composite 0,64% vers 17h30.

En rythme annuel, au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 3,2% en mars après 3,4% en février. Elle était attendue à 3,1%. Ce ralentissement moindre que prévu a soutenu la livre sterling. La devise britannique gagne 0,15% à 1,1705 euro après avoir atteint 1,1736 plus tôt dans le matinée.

Les taux longs se sont détendus ce jour des deux côtés de l'Atlantique, le dix ans américain perdant plus de 4 points de base à 4,63%, après avoir progressé ces derniers jours sur fond d'activité encore dynamique.

"Les données de mars montrent que la croissance américaine ne ralentit toujours pas au premier trimestre et reste au-dessus de son rythme tendanciel" explique La Banque Postale AM. "Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en valeur en mars après une hausse plus forte qu'initialement estimée en février (0,9% au lieu de 0,6%). Surtout, les ventes aux détails cœurs, qui sont utilisées pour estimer la consommation de biens dans le PIB, ont augmenté de 1,1% en mars".

Les marchés ont aussi été animés par les résultats des entreprises. LVMH a terminé en tête du CAC 40 grâce à des revenus trimestriels rassurants, entraînant avec lui Hermès et Kering. Inversement Derichebourg a fini en tant que lanterne rouge du SBF120 après un avertissement sur ses résultats.