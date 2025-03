Rebond des marchés européens entre droits de douane et "quoi qu'il en coûte" allemand

(AOF) - Les marchés européens rebondissent après leur chute d’hier due à l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis. Selon le secrétaire au Commerce un assouplissement des tarifs à l'égard du Canada et du Mexique est cependant envisageable. La perspective d'une forte hausse des dépenses militaires et d’infrastructure en Allemagne contribue aussi à l’optimisme des investisseurs. Côté valeurs, Atos progresse grâce à sa performance commerciale en fin d’année. Le CAC 40 gagne 1,97% à 8 206,23 points et l'EuroStoxx 50 2,5% à 5 522,06 points. Les taux long progressent nettement.

En Europe, Adidas gagne 1,01% à 240,10 euros à la Bourse de Francfort. La marque allemande d'articles de sport a déclaré un bénéfice net des activités poursuivies de 824 millions d'euros contre une perte de 58 millions en 2023. La marque aux trois bandes a vu son résultat opérationnel multiplié par cinq, avec une marge d'exploitation passant de 1,3 % à 5,6 %. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 12% à 23,7 milliards d'euros hors effets de change.

En France, Atos (+20,58% à 0,0041 euro) se distingue parmi les plus fortes du SBF 120, le groupe informatique ayant enregistré un rebond de ses prises de commandes en fin d'année. Grâce à des renouvellements ou des extensions de " grands contrats stratégiques pluriannuels ", Atos affiche 2,7 milliards d'euros de prises de commandes au quatrième trimestre. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires s'est ainsi amélioré de 9 points à 117%.

Dassault Aviation progresse de 5,52% à 290,40 euros alors que l'avionneur anticipe une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires en 2025. Le groupe contrôlé par la famille Dassault a dégagé en 2024 un chiffre d'affaires de 6,23 milliards d'euros, après 4,8 milliards en 2023 et un consensus de 6 milliards d'euros. L'entreprise proposera un dividende de 4,72 euros par action en 2024 après 3,37 euros un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les conservateurs, arrivés en tête aux dernières élections, et les sociaux démocrates allemands se sont mis d'accord hier soir afin de créer un fonds d'infrastructures de 500 milliards d'euros et de réformer le frein à l'endettement pour permettre une forte progression des dépenses militaires. L'accord prévoit également la possibilité pour les États fédéraux d'enregistrer des déficits jusqu'à 0,35% du PIB alors qu'ils ne peuvent pas actuellement enregistrer de déficit budgétaire.

En France en janvier, la production diminue de nouveau sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑0,7 % après ‑1,0 % en décembre 2024) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,6 % après ‑0,5 %), rapporte l'Insee ce mercredi.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 45,1 en février, a indiqué S&P Global. Attendu à 44,5, comme sa première estimation, il était de 47,6 en janvier. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 48,2 à 45,3 entre janvier et février. Il était attendu à 44,5.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 en février a indiqué S&P Global. Il devait passer de 50,5 en janvier à 51. Dans le détail, le PMI pour les services ressort à 51,1 contre 52,2 attendu après 52,5 en janvier.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti stable à 50,2 en février contre un consensus de 50,2, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,3 à 50,6 entre janvier et février. Il était attendu à 50,7.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,8% en février dans la zone euro en rythme annuel, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ils étaient attendus en hausse de 1,4%. En février 2025, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro contre 0,4% attendus.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,60% à 1,0684 dollar tandis que le rendement du 10 ans allemand bondit de près de 20 points de base à 2,692%.