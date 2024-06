Rebond des marchés européens, baisse des rendements

L'inflation s'élève à 2,4% en mai sur un an en Allemagne contre +2,2% en avril. Elle s'est élevée à 0,1% sur un mois en mai contre +0,5% en avril.

Le titre Crédit Agricole (+2,17% à 13,86 euros) amplifie le rebond du secteur bancaire français, soutenu par la relèvement de recommandation de Jefferies. L'analyste passe de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours relevé de 13,40 euros à 21,60 euros. Le bureau d'études anticipe en moyenne une rentabilité des capitaux propres tangibles de 14% jusqu'en 2026 et il précise que la croissance des dividendes et de l'actif net tangible par action représente une hausse potentielle de 7,61 euros par titre.

Malgré la publication hier de bons résultats annuels 2023/2024, le titre Colruyt (-4,72% à 44,78 euros) chute à Bruxelles. La chaîne de supermarchés belge souligne que "le contexte macroéconomique incertain, le marché du détail belge très compétitif, et la concurrence forte des supermarchés qui ouvrent le dimanche peuvent influencer sur ses prévisions pour l'exercice 2024/25. La pression sur les prix et les promotions sur le marché du détail belge devrait persister". Sur l'exercice 2023/2024 le chiffre d'affaires de Colruyt a progressé de 11,9% à 10,8 milliards d'euros.

(AOF) - Après deux séances d'affilée dans le rouge sur fond de crispation du climat politique en France, les indices européens rebondissent. Au même moment, les rendements obligataires en zone euro retombent. Le 10 ans allemand perd 0,9 point à 2,613%. Le 10 ans français perd 0,7 point à 3,237%. Atos dévisse toujours au sein du SBF 120 en raison de la dilution massive que provoquera sa restructuration financière. Le groupe informatique discute avec Alten pour la vente de son activité Worldgrid. Vers 12h, le CAC 40 progresse de 0,31% à 7812 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,40% à 4985 points.

