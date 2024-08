Rebond des marchés européens avant les minutes de la Fed

(AOF) - Dans le rouge hier à la clôture, les marchés actions européens reprennent des couleurs ce mercredi alors que les investisseurs scruteront en début de soirée le compte-rendu de la dernière décision politique monétaire de la Fed. Le symposium de Jackson Hole se tiendra jeudi avec une intervention de Jerome Powell prévue le lendemain. Côté valeurs, Eiffage est bien orienté après avoir remporté un contrat en Allemagne. Le CAC 40 avance de 0,30% à 7 508,55 points tandis que l'EuroStoxx 50 gagne 0,35% à 4 874,45 points. Les cours du pétrole évoluent en légère hausse.

Alcon (-1,48% à 81,52 francs suisses) est en baisse ce mercredi à la bourse de Zurich après la présentation de ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe suisse spécialiste des solutions d’ophtalmologie affiche un chiffre d’affaires « record » de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 6% à taux de change constant. A 0,45 dollar, le bénéfice par action dilué a bondi de 47% à taux de change constant. UBS reste à l'achat avec un objectif de cours à 92 francs suisses, malgré une publication "mitigée" et un Ebit Core 3% en deçà des attentes à cause de la division Santé visuelle.

Après deux dernières séances dans le rouge, Eiffage avance de 0,39% à 91,70 euros à la bourse parisienne. Le groupe de BTP et de concessions a annoncé avoir remporté, en groupement avec le néerlandais De Romein, un contrat d'infrastructures électriques en Allemagne, auprès de l'opérateur TSO Amprion. Les travaux, dont le montant n'a pas été précisé, démarreront en 2028 et s'achèveront en 2032. Dans le détail, ce contrat repose sur la réalisation d'un système de conduites pour câbles d'une longueur de 600 kilomètres.

Riber (+1,15% à 2,63 euros) spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'une plateforme MBE 412 cluster à une société américaine de premier plan dans les capteurs d'imagerie infrarouge spatiale, astronomique et terrestre. Capitalisant sur un niveau de performance très élevé, le système MBE 412 est une plateforme compatible avec des substrats de 4'', offrant une grande flexibilité en termes d'équipement, de modularité et d'adaptabilité pour le développement et la production de semi-conducteurs composés.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront connues à 16h30.

Vers midi, l 'euro perd 0,12% à 1,1116 dollar.