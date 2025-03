Rebond des marchés européens avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes rebondissent, soutenues par les espoirs d'une trêve prochaine en Ukraine. Kiev a accepté hier un accord de cessez-le-feu pour 30 jours proposé par les Américains. La réponse de la Russie est maintenant attendue. En outre, les droits de douane de 25% décidés par Donald Trump sur toutes les importations d'acier et d'aluminium entrent en vigueur ce mercredi. Côté statistiques, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis du mois de février seront connus à 13h30. Vers 12h30, le CAC 40 gagne 1,47% à 8058 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 1,58% à 5394 points.

A la Bourse de Madrid, Inditex dévisse de 7,87% à 44,73 euros. Le géant espagnol a fait état de résultats solides et conformes aux attentes, au titre de son exercice décalé qui s'est achevé le 31 janvier. Mais ses ventes ont ralenti comparé à 2023 et continuent de ralentir en début d'année. Le groupe a dégagé le bénéfice le plus élevé de son histoire à 5,87 milliards d'euros, ressortant en hausse de 9% par rapport à 2023 et de 42% par rapport à 2022. L'Ebitda s'est amélioré de 8,9% à 10,7 milliards d'euros.

Wendel a placé avec succès des actions Bureau Veritas représentant environ 6,7% du capital, à un prix de 27,25 euros par action, dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans. Ce pris représente une décote de 5,4% par rapport au cours de clôture de Bureau Veritas, mardi. En Bourse, l'action de la société d'investissement gagne 1,27% à 91,75 euros tandis que Bureau Veritas, qui a remplacé Vivendi au sein de l'indice CAC 40 fin décembre, perd 1,94% à 28,24 euros. Il ferme la marche du principal indice parisien.

Groupe Partouche (+2,12% à 19,30 euros), spécialiste européen des jeux, annonce un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2025 en hausse de 6,5 % sur un an à 126,4 millions d'euros. Il inclut le chiffre d’affaires des Casinos pour 117,6 millions d'euros (+6,6%) des Hôtels pour 6,5 millions d'euros (+4,8 %) et 2,3 millions d'euros pour les autres activités (+8,4 %). Le Produit Brut des Jeux (PBJ) en France s’établit à 182,9 millions d'euros au 1er trimestre 2025 contre 173,2 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 5,6 %.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'inflation en février sera connue à 13h30 avant les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

Vers 12h30, l'euro cède 0,04% à 1,0912 dollar.