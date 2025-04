Rebond des marchés européens après les négociations nippo-américaines

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi après trois séances de forte baisse provoquées par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Les investisseurs ont salué aujourd'hui les négociations entre le Japon et Washington pour s'entendre sur un assouplissement des droits de douane sur les produits japonais. Le secteur automobile continue à susciter l’inquiétude : Stellantis, et Renault figurent parmi les plus fortes baisses des indices. Le CAC 40 a gagné 2,50% à 7100,42 points après avoir chuté de près de 12% entre jeudi et lundi. L'EuroStoxx50 a progressé de 2,52% à 4773,65 points.

En Europe, Infineon a gagné 0,76% à 25,30 euros après l'annonce de l'acquisition de l'activité Ethernet automobile du groupe américain Marvell. Le fabricant allemand de semi-conducteurs a déboursé 2,5 milliards de dollars en numéraire, un montant jugé élevé par les investisseurs. Stifel souligne la valorisation élevée à laquelle l'opération a été réalisée : 10 fois les revenus. " En période de récession, les investisseurs sont moins favorables aux acquisitions par des sociétés de semi-c

A Paris, Publicis a gagné 2,23% à 78,74 euros, après trois séances de suite dans le rouge. Deutsche Bank a maintenu sa recommandation Neutre sur le dossier tout en abaissant sa cible, de 106 à 100 euros. La banque allemande estime que le groupe français "doit naviguer dans un environnement macroéconomique détérioré par les récentes annonces de tarifs douaniers de l'administration américaine. Publicis, qui publiera le 15 avril (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre est fortement exposé au marché US (61% de son revenu net en 2024).

Vallourec (+2,41% à 15,07 euros) a reçu une notification d'attribution pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Tubular Country Goods) à Sonatrach, la compagnie nationale algérienne de pétrole et de gaz. Vallourec livrera des tubes OCTG en acier carbone filetés avec ses connexions premium VAM, reconnues comme le standard de référence pour le marché algérien. Au total l'opération devrait générer plus de 250 millions de dollars de revenus pour Vallourec, avec des livraisons prévues en 2025 et 2026. Ces solutions seront fabriquées dans les usines de Vallourec au Brésil, en Chine, en France et en Indonésie.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En février 2025, le solde commercial de la France se replie nettement (-1,1 milliard d'euros) et atteint - 7,2 milliards d'euros. Sur le mois, les exportations diminuent de 0,5 milliard d'euros pour s'établir à 49,9 milliards d'euros alors que les importations progressent de 0,6 milliard et atteignent 57,1 milliards d'euros.

Vers 18h, l'euro grappille 0,02% à 1,0913 dollar.