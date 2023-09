Rebond des marchés boursiers, soulagés par le reflux des taux et du pétrole

La tendance a été au rebond jeudi sur les marchés boursiers encouragés par une accalmie conjuguée sur le marché obligataire, le pétrole et le dollar, après un début de semaine incandescent.

Les Bourses européennes ont rebondi après cinq séances de baisse: Paris a gagné 0,63%, Francfort 0,70%, Milan 0,54% et Londres 0,11%.

A New York, le Dow Jones s'est apprécié de 0,35%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,83% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,59%.

"Durant toute cette semaine, les investisseurs étaient à cran parce que le taux (américain) à 10 ans enchaînait les sommets. Et aujourd'hui, les trois plus grands facteurs défavorables au marché ces derniers temps, à savoir les taux, les prix du pétrole et le dollar ont tous cédé du terrain", a expliqué Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Après avoir bondi jusqu'à 4,68%, une première depuis près de 16 ans, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est détendu, jusqu'à 4,56%, un décrochage majeur sur un marché où les variations se mesurent souvent en points de base (0,01 point de pourcentage).

Son équivalent allemand, après un plus haut depuis juillet 2011, à 2,98%, a aussi perdu de l'altitude, à 2,92%, de même que le taux français, à 3,49% contre 3,55% au pic.

Les cours de l'or noir, eux, ont nettement reculé, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain lâchant plus de 2%.

Quant au dollar, il a enfin fait une pause, après avoir piétiné la plupart des grandes devises mondiales.

"C'est un rebond de soulagement", a décrit Angelo Kourkafas.

"Le marché peine à trouver une direction depuis le début de la semaine, il y a peu de volumes", souligne Lucas Excoffier, en charge du courtage continental chez Oddo BHF.

Mauvaise cote pour 888

L'action du groupe britannique de paris en ligne 888 a dévissé de plus de 11% à Londres après un avertissement sur résultat. Le chiffre d'affaires trimestriel est attendu en forte baisse, heurté notamment par le durcissement de la réglementation contre l'addiction aux jeux d'argent.

Renewi dit non

L'entreprise de valorisation de déchets Renewi, basée au Royaume-Uni mais très présente au Benelux, s'est envolée de plus de 38% à Londres après avoir rejeté une potentielle offre de reprise à 636 millions de livres de l'australien Macquarie, jugée trop faible.

Boeing sanctionné

Boeing a souffert (-2,57%) après que le directeur général de la compagnie à bas coût Ryanair, Eddie Wilson, a fait état de retard dans la livraison des appareils commandés au constructeur américain.

Pétrole et dollar en baisse

Les cours du pétrole ont terminé en baisse jeudi, sous l'effet de prises de bénéfices après le nouveau sursaut de la veille, mais le marché n'a pas pour autant renoncé au seuil psychologique des 100 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a perdu 1,21%, pour clôturer à 95,38 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, il a abandonné 2,10%, à 91,71 dollars.

Du côté des devises, le dollar faiblissait face à l'euro après avoir frôlé son plus haut de l'année, atteint début janvier. Vers 20H30 GMT, le billet reculait de 0,58% face à la monnaie unique européenne, à 1,0566 dollar pour un euro.

bur-jvi-tu/pta