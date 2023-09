Rebond des marchés boursiers, les taux restent à des sommets

La tendance est au rebond sur les marchés boursiers jeudi, malgré une nouvelle montée des taux d'intérêt obligataires, poussés par la crainte des investisseurs de les voir rester à un niveau élevé longtemps.

Les Bourses européennes ont rebondi après cinq séances de baisse: Paris a gagné 0,63%, Francfort 0,70%, Milan 0,54% et Londres 0,11%.

Le début de séance de Wall Street était volatil. Mais vers 16H00 GMT, les indices s'affichaient largement dans le vert, le Dow Jones prenait 0,47%, le Nasdaq 1,07% et le S&P 500 0,76%.

"Le marché peine à trouver une direction depuis le début de la semaine, il y a peu de volumes", souligne Lucas Excoffier, en charge du courtage continental chez Oddo BHF.

Le niveau très élevé des taux d'intérêt sur le marché obligataire plombe les actions depuis plusieurs jours et est le principal signe de la "crainte des investisseurs de voir les taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant longtemps", ajoute Lucas Excoffier.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans se stabilisait avoir encore augmenté en début de séance, à 4,60% vers 15H55 GMT, contre 4,61% mercredi.

Des banquiers centraux américains doivent prendre la parole dans la soirée, et l'indice PCE d'août - mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale (Fed) américaine - sera publiée vendredi, tout comme l'indice des prix à la consommation de la zone euro en septembre.

En Allemagne, l'inflation a reculé à +4,5% sur un an en septembre, un peu moins que prévu par les analystes et au plus bas le début de la guerre en Ukraine en février 2022.

Servant de référence pour les comparaisons européennes, l'indice des prix harmonisé progresse de son côté de 4,3% sur un an.

En Espagne, l'inflation a connu une nouvelle accélération en septembre pour atteindre 3,5% sur un an, en raison d'une hausse des prix de l'électricité et des carburants.

Cela n'a pas suffit à rassurer le marché obligataire où les taux d'intérêt des Etats européens se tendent de plus belle alors qu'ils atteignaient déjà des niveaux plus vus depuis plusieurs années.

Le taux d'intérêt de la dette allemande à dix ans a atteint 2,98% en séance, un plus haut depuis juillet 2011. L'équivalent français touchait pour sa part un nouveau plus haut depuis novembre 2011, et s'établissait à 3,49% vers 15H55 GMT, contre 3,40% la veille.

L'écart entre le taux à 10 ans allemand et l'équivalent italien s'est rapproché des 200 points de base en séance, revenant à un niveau plus vu depuis mai 2023, après la publication de la nouvelle feuille de route économique du gouvernement italien qui prévoit que le déficit public pour 2023 atteigne 5,3% du PIB, contre 4,5% attendus précédemment.

Mauvaise cote pour 888

L'action du groupe britannique de paris en ligne 888 a dévissé de plus de 11% à Londres après un avertissement sur résultat. Le chiffre d'affaires trimestriel est attendu en forte baisse, heurté notamment par le durcissement de la réglementation contre l'addiction aux jeux d'argent.

Renewi dit non

L'entreprise de valorisation de déchets Renewi, basée au Royaume-Uni mais très présente au Benelux, s'est envolée de plus de 38% à Londres après avoir rejeté une potentielle offre de reprise à 636 millions de livres de l'australien Macquarie, jugée trop faible.

Pétrole et dollar en baisse

Du côté du pétrole, au lendemain de nouveaux records de prix sur l'année, les cours des deux références principales reculent.

Vers 15H55 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, perdait 0,55% à 96,02 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, lâchait 0,66% à 93,07 dollars, peu après avoir franchi la barre des 95 dollars.

Du côté des devises, le dollar faiblissait face à l'euro après avoir frôlé son plus haut de l'année, atteint début janvier. Vers 15H55 GMT, le billet reculait de 0,70% face à la monnaie unique européenne, à 1,0577 dollar pour un euro.

