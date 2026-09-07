Rebond des marchés boursiers asiatiques, prudence ailleurs face à la hausse du prix du pétrole

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* Le Nikkei tire l'Asie vers le haut, Wall Street reste stable en raison d'un jour férié

* Le pétrole progresse légèrement alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des coups

* L'IPC américain sera déterminant pour une éventuelle hausse des taux de la Fed

* La BCE devrait certainement relever ses taux; l’accent sera mis sur ses orientations

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi lundi, le rapport solide sur l’emploi aux États-Unis ayant été perçu comme un signe positif pour la croissance mondiale, même s’il a réduit les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt, tandis que le pétrole a légèrement progressé après que les États-Unis et l’Iran ont attaqué des navires dans le Golfe.

Téhéran a déclaré qu’il annoncerait dans les prochains jours la mise en place d’une zone d’exclusion au large du détroit d’Ormuz, après que les forces américaines ont frappé trois pétroliers iraniens et que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a lancé des missiles balistiques contre deux navires de la marine américaine.

En conséquence, le Brent a progressé de 0,2 % pour atteindre 96,45 dollars le baril LCOc1 , après avoir grimpé de près de 10 % la semaine dernière, tandis que le brut américain a augmenté de 0,4 % à 91,85 dollars le baril CLc1 .

Cette poussée inflationniste renforce l’importance d’une publication clé sur les prix à la consommation aux États-Unis cette semaine, et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne est considérée comme certaine de relever ses taux à 2,75 % jeudi. Les contrats à terme laissent également entrevoir une probabilité de 75 % d’une nouvelle hausse à 3,0 % d’ici décembre. 0#EURIRPR

Le risque d’un message restrictif de la part de la BCE après la hausse des taux a maintenu les actions européennes sur le qui-vive lundi. Les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX FDXc1 ont reculé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 sont restés stables.

À Wall Street, un jour férié aux États-Unis a entraîné un faible volume de transactions, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 affichant une légère baisse.

L'un des points clés de cette semaine est la publication vendredi de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain du mois d'août, pour lequel les prévisions médianes tablent sur une hausse de 0,2 % de l'IPC sous-jacent, avec un risque de 0,3 %.

En Asie, le Nikkei japonais .N225 a rebondi de 2,0 %, après avoir perdu un montant similaire la semaine dernière, tandis que le marché sud-coréen .KS11 a progressé de 3,0 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 0,9 %.

La hausse des rendements obligataires continue de peser sur les valorisations boursières, les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR se situant à 4,7840 %, soit près de leur plus haut niveau depuis fin 2023. Un indice des prix à la consommation (IPC) élevé pourrait bien voir les rendements se rapprocher de la barre psychologique des 5,0 %.

Pour la Réserve fédérale , le rapport optimiste sur l’emploi de la semaine dernière a conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 58 % d’une hausse des taux lors de sa réunion du 16 septembre, et de 70 % pour une hausse en octobre.

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LA BANQUE CENTRALE "EN MOUVEMENT"

Bruce Kasman, responsable mondial des études économiques chez JPMorgan, table sur une hausse de 0,21 % de l’IPC sous-jacent, ce qui, selon lui, serait suffisamment faible pour inciter la Fed à maintenir ses taux inchangés, ne serait-ce que pour l’instant.

De même, les marchés tablent sur une probabilité de 75 % que la Banque du Japon relève ses taux d'un quart de point lors de sa réunion du 18 septembre, avec une probabilité de 60 % qu'elle procède à un nouveau relèvement d'ici décembre. 0#JPYIRPR

"La patience dont ont fait preuve les banques centrales face au choc énergétique a soutenu les cours des actifs et le cycle du crédit", a déclaré Kasman. "Cependant, les banques centrales passent désormais à l'action."

"Nous prévoyons deux nouvelles hausses de la part de la BCE et de la Banque du Japon avant la fin de l’année", a-t-il ajouté. "Il y a également de solides arguments en faveur d’une intervention plus précoce et plus agressive de la Fed que ne le prévoit notre scénario de base, qui table sur une hausse en décembre."

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar n’a bénéficié que d’un léger rebond suite au rapport sur l’emploi, les inquiétudes liées à la dette américaine qui ne cesse de croître et les incertitudes politiques érodant le pouvoir d’achat de la devise, ce qui pousse les investisseurs vers des actifs rares, notamment l’or.

L’indice du dollar s’établissait à 99,135 =USD , non loin de ses récents plus bas à 98,558. L’euro se maintenait à 1,1614 $ EUR=EBS , à proximité de son plus haut niveau du mois d’août à 1,1711 $.

Le dollar s'est légèrement affaibli à 156,07 yens JPY=EBS , et menace toujours le seuil de soutien majeur de 155,00 après avoir perdu 2,4 % la semaine dernière, alors que le yen s'est raffermi sur fond de spéculations concernant un resserrement monétaire plus agressif de la Banque du Japon.

Du côté des matières premières, l’or est resté stable à 4.426 dollars l’once XAU= , après avoir trouvé un soutien à 4.282 dollars la semaine dernière. GOL/