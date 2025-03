Rebond des marchés américains, Ulta Beauty bondit

(AOF) - Les indices américains rebondissent. Sur le plan géopolitique, le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti très inférieur aux attentes en mars, confirmant la perte de dynamisme de l'économie américaine. Côté valeurs, Ulta Beauty est leader au sein de l'indice S&P500 à la faveur de profits et de revenus bien supérieurs aux attentes. Vers 17h35, le Dow Jones gagne 1,20% à 41302 points et le Nasdaq progresse de 2,07% à 17660 points.

Ulta Beauty s'adjuge la première place de l'indice S&P500 à la faveur de profits et de revenus bien supérieurs aux attentes. Le spécialiste de la distribution de produits de beauté a profité d'une forte demande lors de la saison des fêtes. L'action Ulta Beauty bondit de 11,46% à 350,52 dollars. "L'exercice 2025 sera une année charnière au cours de laquelle nous ferons des investissements ciblés pour alimenter notre croissance future et agir rapidement pour optimiser nos activités", a déclaré la PDG, Kecia Steelman.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 57,9 en mars après 63,1 en février. Il était attendu à 64,7. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 4,9% et 3,9% respectivement contre 4,3% et 3,5% en février.

Les valeurs à suivre

Oracle

Oracle envisagerait de créer un centre de données sur l'île indonésienne de Batam, selon Bloomberg News. Batam abrite déjà plusieurs autres centres de données dans le Nongsa Digital Park, que son site web décrit comme " un site idéal pour la croissance des entreprises numériques " et le " développement de centres de données ". Il affirme que son emplacement, loin des lignes de faille sismiques et sur la topographie élevée de l'est de Batam, en fait un " site géographique beaucoup plus sûr pour les centres de données ".

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a affirmé qu'il projetait de produire à Shanghai une version plus petite et moins chère de son modèle phare le Model Y. le constructeur automobile américain espère ainsi regagner le terrain perdu dans un pays qui reste son deuxième plus grand marché. Ce nouveau véhicule sera produit à partir de 2026 sur les lignes de production existantes de sa plus grande usine: il devrait coûter au moins 20 % moins cher à produire que le Model Y nouvelle version lancé fin 2020.