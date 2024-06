Rebond des indices européens, Bic et Danone dans le rouge

(AOF) - Les marchés européens rebondissent avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à 13h. Côté valeurs, Danone signe la plus forte baisse du CAC 40 alors que le groupe agroalimentaire anticipe pour la période 2025-2028 une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%. Bic est lanterne rouge du SBF 120 après son avertissement sur ses ventes de briquets aux Etats-Unis. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,80% à 7630 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,69% à 4919 points.

Natwest Group a annoncé avoir conclu un accord avec Sainsbury's Bank plc en vue d'acquérir certaines de ses activités dans le domaine de la banque de détail. Dans le cadre de la transaction, la banque recevra en outre 125 millions de livres de la part du distributeur. A la Bourse de Londres, l'action Natwest Group progresse de 1,26% à 316,45 pence. Les activités rachetées comprennent ses encours de cartes de crédit, de prêts personnels non garantis et de comptes d'épargne.

Danone (-4,55% à 56,24 euros) enregistre la plus forte baisse du CAC 40 alors que le groupe d'agroalimentaire a dévoilé ses prévisions financières pour 2025-2028, dans le cadre de son plan stratégique "Renew". Pour Invest Securities, cette feuille de route est " sans surprise ". Entre 2025 et 2028, le croissance du chiffre d'affaires en données comparables devrait être comprise entre 3% et 5% contre de +3,6% à +3,7% attendus par le consensus sur 2025-2026 selon Invest Securities.

Plus fort repli de l'indice SBF 120, Bic décroche de 9,87% à 56,60 euros et se dirige tout droit vers une troisième séance de suite dans le rouge. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels est pénalisé par ses performances sur le marché des briquets américains, l'obligeant à revoir à la baisse ses perspectives de croissance annuelle. La société s'attend désormais à une croissance basse à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constant hors Argentine, comparé à des prévisions comprises entre 5 et 7%.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix à la production est stable en mai après une hausse de 0,2% en avril. Il était attendu en progression de 0,1%. L'indice des prix à la production a reculé de 2,2% en rythme annuel en mai, à comparer avec un repli de 3,3% en avril et un consensus de -2%.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera annoncé à 13h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, celles sur les permis de construire et mises en chantier en mai et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juin seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,16% à 1,0726 dollar.